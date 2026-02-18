USA werfen China heimlichen Atomwaffentest vor

Dies geschieht während erhöhter Spannungen. US-Präsident Donald Trump drängt China, sich an Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen für den New-START-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen zu beteiligen, der am 5. Februar auslief. China hatte den Vorwurf eines Atomtests bereits zurückgewiesen, nachdem die USA ihn Anfang des Monats erstmals erhoben hatten. Sowohl die USA als auch China haben den internationalen Vertrag von 1996 zum Verbot von Atomtests zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums verfügt China inzwischen über mehr als 600 einsatzbereite Sprengköpfe und wird bis 2030 voraussichtlich mehr als 1.000 besitzen.