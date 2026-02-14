Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Wie gefährlich sind Temu & Co für unseren Handel?

Community
14.02.2026 18:00
(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von Community
Von Community

Schnäppchen im Sekundentakt, endlos scrollende Kurzvideos, virale Trends über Nacht: Plattformen wie Temu und TikTok prägen längst den digitalen Alltag vieler Europäer. Während die einen begeistert sind von den günstigen Preisen und der Reichweite, warnen andere vor Problemen bezüglich Datenschutz, algorithmischer Beeinflussung und strategischem Einfluss aus Peking. Wie stehen Sie zu diesen Plattformen?

0 Kommentare

Temu und ähnliche Anbieter locken mit aggressiven Rabattstrukturen und Logistik, die traditionelle Händler unter Druck setzen. TikTok wiederum schafft es, in Sekunden Aufmerksamkeit umzulenken und unsere Jugendkultur, die Musikcharts und Konsummuster mitzuformen. Kritiker sehen dabei nicht wenige Risiken, insbesondere was Datenschutz, Manipulationspotenzial und ungleiche Wettbewerbsbedingungen gegenüber europäischen Anbietern betrifft. Befürworter kontern mit Schlagworten wie Innovation, Marktdynamik und neue Chancen für Kleinunternehmen, Nischenprodukte oder Creator.

(Bild: stock adobe)

Regulierung oder Selbstregulierung?
Reichen die bestehende EU-Maßnahmen (DSA, DMA, Datenschutz) oder braucht es spezifische Regeln für staatsnahe Plattformen? Und wie stark spielt unser Nutzerverhalten selbst eine Rolle? Würden strengere Vorgaben das Vertrauen stärken oder wichtige Neuerungen abwürgen?

Nutzen Sie selbst Temu und ähnliche Anbieter regelmäßig, gelegentlich oder gar nicht? Spüren Sie einen stärkeren wirtschaftlichen Druck auf den lokalen Handel als früher? Was denken Sie über zusätzliche Transparenz- oder Herkunftskennzeichnungen? Und welche Ideen hätten Sie für europäische Gegenmodelle? Diskutieren Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Perspektiven unten in den Kommentaren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
14.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Stars & Skandale
Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026
Folge von Samstag
Einfach (durch)starten – der Rest kommt von selbst
krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg und „Kronen Zeitung“-Unterhaltungschef Norman Schenz
Logengeflüster im Talk
Was den TV-Kameras am Opernball verborgen blieb
„Einfach großartig“
Am Opernball: Dieser Politiker war Selfie-König
Drama am Opernball
Mucha: „Von Sharon Stone bin ich sehr enttäuscht“
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Enkeltrick & Co: Wurden Sie schon mal abgezockt?
Frage des Tages
Sieben Euro: Hören Sie jetzt mit dem Rauchen auf?
Diskutieren Sie mit!
Achten Sie beim Autokauf auf die Schadstoffbilanz?
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr schlimmster Kosename?
Frage des Tages
Soll Europa noch mehr aufrüsten?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
188.930 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
114.697 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
114.419 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2319 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
860 mal kommentiert
Mehr Community
Krone Plus Logo
Ihre Lebensgeschichten
Leser-Storys: So fand ich meine große Liebe
HAND AUFS HERZ
Wie wichtig ist Ihnen der Valentinstag wirklich?
Diskutieren Sie mit!
Braucht Österreich sechs Volksschuljahre?
Diskutieren Sie mit!
Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?
Frage des Tages
Kern sagt ab: Kommt die SPÖ jetzt zur Ruhe?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf