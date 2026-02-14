Wie gefährlich sind Temu & Co für unseren Handel?

Schnäppchen im Sekundentakt, endlos scrollende Kurzvideos, virale Trends über Nacht: Plattformen wie Temu und TikTok prägen längst den digitalen Alltag vieler Europäer. Während die einen begeistert sind von den günstigen Preisen und der Reichweite, warnen andere vor Problemen bezüglich Datenschutz, algorithmischer Beeinflussung und strategischem Einfluss aus Peking. Wie stehen Sie zu diesen Plattformen?
Temu und ähnliche Anbieter locken mit aggressiven Rabattstrukturen und Logistik, die traditionelle Händler unter Druck setzen. TikTok wiederum schafft es, in Sekunden Aufmerksamkeit umzulenken und unsere Jugendkultur, die Musikcharts und Konsummuster mitzuformen. Kritiker sehen dabei nicht wenige Risiken, insbesondere was Datenschutz, Manipulationspotenzial und ungleiche Wettbewerbsbedingungen gegenüber europäischen Anbietern betrifft. Befürworter kontern mit Schlagworten wie Innovation, Marktdynamik und neue Chancen für Kleinunternehmen, Nischenprodukte oder Creator.
Regulierung oder Selbstregulierung?
Reichen die bestehende EU-Maßnahmen (DSA, DMA, Datenschutz) oder braucht es spezifische Regeln für staatsnahe Plattformen? Und wie stark spielt unser Nutzerverhalten selbst eine Rolle? Würden strengere Vorgaben das Vertrauen stärken oder wichtige Neuerungen abwürgen?
Nutzen Sie selbst Temu und ähnliche Anbieter regelmäßig, gelegentlich oder gar nicht? Spüren Sie einen stärkeren wirtschaftlichen Druck auf den lokalen Handel als früher? Was denken Sie über zusätzliche Transparenz- oder Herkunftskennzeichnungen? Und welche Ideen hätten Sie für europäische Gegenmodelle? Diskutieren Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Perspektiven unten in den Kommentaren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.