Hollywood-Legende Robert Duvall (95) gestorben

Hollywood trauert um eine Legende: Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben, wie TMZ berichtet. Bis ins hohe Alter stand der Schauspieler vor der Kamera und begeisterte Zuschauer weltweit mit seiner Präsenz und Wandlungsfähigkeit. Jetzt endet das Leben eines der prägendsten Charakterdarsteller der Filmgeschichte.
Duvall hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk: Seit den 1960er-Jahren spielte er in über 130 Film- und TV-Produktionen mit. Selbst wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag zeigte er noch in einem Video, wie er Hanteln stemmt – stets fit geblieben durch Tennis, Schwimmen und Reiten, statt klassische Fitnessstudios zu besuchen.
Karriere war geprägt von ikonischen Rollen
Als Vito Corleones angenommener Sohn Tom Hagen in „Der Pate“ (1972) erhielt er seine erste Oscar-Nominierung. Weitere Nominierungen folgten für „Apocalypse Now“, „Der große Santini“ und „Zivilprozess“. 1984 gewann er den Oscar als Mac Sledge in „Das Comeback der Liebe“ („Tender Mercies“). Selbst im hohen Alter beeindruckte er: 2014 wurde er mit 84 Jahren für seine Rolle als strenger Vater in „Der Richter – Sein wichtigster Fall“ erneut für den Oscar nominiert.
Besonders verbunden fühlte sich Duvall mit Western-Rollen. In „Weg in die Wildnis“ („Lonesome Dove“) verkörperte er den Texas-Ranger Augustus McCrae – seine Lieblingsrolle, wie er 2025 selbst erklärte. Auch an der Seite von John Wayne, Diane Lane, Anjelica Huston und Tommy Lee Jones prägte er das Genre entscheidend.
Entscheidend geprägt von Marlon Brando
Geboren 1931 in San Diego, Kalifornien, wuchs Duvall in einer Militärfamilie auf und entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei während des Studiums. Nach dem eigenen Militärdienst lernte er in New York an der Neighborhood Playhouse sein Handwerk und wohnte zeitweise mit Dustin Hoffman zusammen. Marlon Brando, sein Idol, prägte ihn entscheidend; mit ihm stand Duvall in „Ein Mann wird gejagt“, „Der Pate“ und „Apocalypse Now“ vor der Kamera.
Privat war Duvall seit 2005 mit der Argentinierin Luciana Pedraza verheiratet. Die beiden führten eine enge Partnerschaft, die dem Schauspieler besonders wichtig war. Mit seinem Tod verliert die Filmwelt einen der vielseitigsten Charakterdarsteller Hollywoods – einen Mann, der Western, Thriller, Drama und Komödie gleichermaßen prägte und Generationen von Schauspielern inspirierte.
