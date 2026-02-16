Hollywood-Legende Robert Duvall (95) gestorben

Karriere war geprägt von ikonischen Rollen

Als Vito Corleones angenommener Sohn Tom Hagen in „Der Pate“ (1972) erhielt er seine erste Oscar-Nominierung. Weitere Nominierungen folgten für „Apocalypse Now“, „Der große Santini“ und „Zivilprozess“. 1984 gewann er den Oscar als Mac Sledge in „Das Comeback der Liebe“ („Tender Mercies“). Selbst im hohen Alter beeindruckte er: 2014 wurde er mit 84 Jahren für seine Rolle als strenger Vater in „Der Richter – Sein wichtigster Fall“ erneut für den Oscar nominiert.