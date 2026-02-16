„Hab bewiesen, dass ich mit Druck umgehen kann“

Mit einer Goldenen im Gepäch fährt es sich bekanntlich leichter. Vor dem Damen-Slalom am Mittwoch gehört Team-Kombi-Olympiasiegerin Katharina Huber nicht zu den Favoritinnen, sie hat jedoch bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann. Gleichzeitig weiß sie auch, dass man den nicht allzu anspruchsvollen Hang von Anfang an in die Hand nehmen muss.