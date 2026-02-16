Der Fasching 2026 bringt wieder bunte Kostüme, fröhliche Umzüge und ausgelassene Feiern in ganz Österreich. Ob im Kindergarten, im Büro oder beim großen Umzug am Wochenende, die fünfte Jahreszeit sorgt für heitere Stimmung und kreative Verwandlungen. Unsere Frage des Tages vom 16. Februar lautet daher: „Verkleiden Sie sich im Fasching?“
Schlüpfen Sie gerne in andere Rollen, oder feiern Sie lieber ohne Kostüm? Setzen Sie auf klassische Verkleidungen wie Pirat oder Prinzessin, oder darf es jedes Jahr ein möglichst originelles und auffälliges Outfit sein? Und gehört der Fasching für Sie fix dazu, oder ist er eher ein Brauch, den Sie gelassen an sich vorbeiziehen lassen?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
