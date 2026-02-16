Frühere Nummer 7 der Welt wartet auf Schwärzler

Russin erneut zu stark

Nicht nach Wunsch lief es für Julia Grabher. Nachdem die Dornbirnerin zuletzt in der Qualifikation für das WTA 1000-Turnier von Katar Anastasia Zakharova (Rus/WTA-Nr. 104) nach 98 Minuten mit 4:6 und 4:6 unterlegen war, musste sie sich der 24-Jährigen nun auch in der Quali für das 1000er-Event in Dubai geschlagen geben: 2:6, 4:6 nach 78 Minuten.