Bei Lille-Challenger

Frühere Nummer 7 der Welt wartet auf Schwärzler

Vorarlberg
16.02.2026 18:55
Joel Schwärzler trifft in Lille auf einen großen Namen.
Joel Schwärzler trifft in Lille auf einen großen Namen.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Gleich drei Österreicher sind diese Woche beim ATP 125 Challenger im französischen Lille dabei. Neben dem top gesetzten Filip Misolic und Sebastian Ofner steht auch der Vorarlberger Joel Schwärzler im Hauptbewerb – und der muss zum Auftakt gegen einen großen Namen antreten.

In Runde eins bekommt es der 20-Jährige (ATP-Nr. 246) mit der ehemaligen Nummer sieben der Welt, dem Belgier David Goffin, zu tun – der 35-Jährige wird derzeit als 119. im ATP-Ranking geführt und ist in Lille an fünf gesetzt.

David Goffin hat in seiner Karriere schon fast 19 Millionen US-Dollar an Preisgeld erspielt.
David Goffin hat in seiner Karriere schon fast 19 Millionen US-Dollar an Preisgeld erspielt.(Bild: GEPA)

Auch im Doppel ist Schwärzler am Start. An der Seite von Misolic trifft er dort auf das belarussisch-polnische Duo Liutarevich/ Pieczonka.

Russin erneut zu stark
Russin erneut zu stark
Nicht nach Wunsch lief es für Julia Grabher. Nachdem die Dornbirnerin zuletzt in der Qualifikation für das WTA 1000-Turnier von Katar Anastasia Zakharova (Rus/WTA-Nr. 104) nach 98 Minuten mit 4:6 und 4:6 unterlegen war, musste sie sich der 24-Jährigen nun auch in der Quali für das 1000er-Event in Dubai geschlagen geben: 2:6, 4:6 nach 78 Minuten.

Vorarlberg
16.02.2026 18:55
