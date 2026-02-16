Frühere Nummer 7 der Welt wartet auf Schwärzler

Gleich drei Österreicher sind diese Woche beim ATP 125 Challenger im französischen Lille dabei. Neben dem top gesetzten Filip Misolic und Sebastian Ofner steht auch der Vorarlberger Joel Schwärzler im Hauptbewerb – und der muss zum Auftakt gegen einen großen Namen antreten.
In Runde eins bekommt es der 20-Jährige (ATP-Nr. 246) mit der ehemaligen Nummer sieben der Welt, dem Belgier David Goffin, zu tun – der 35-Jährige wird derzeit als 119. im ATP-Ranking geführt und ist in Lille an fünf gesetzt.
Auch im Doppel ist Schwärzler am Start. An der Seite von Misolic trifft er dort auf das belarussisch-polnische Duo Liutarevich/ Pieczonka.
Russin erneut zu stark
Nicht nach Wunsch lief es für Julia Grabher. Nachdem die Dornbirnerin zuletzt in der Qualifikation für das WTA 1000-Turnier von Katar Anastasia Zakharova (Rus/WTA-Nr. 104) nach 98 Minuten mit 4:6 und 4:6 unterlegen war, musste sie sich der 24-Jährigen nun auch in der Quali für das 1000er-Event in Dubai geschlagen geben: 2:6, 4:6 nach 78 Minuten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.