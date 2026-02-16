Erfolg in Frankreich
Fötus mit Tumor erstmals im Mutterleib behandelt
In Frankreich ist erstmals ein Fötus mit einer seltenen Tumorerkrankung erfolgreich im Mutterleib behandelt worden. Die Schwangere bekam ein Spezialmedikament, um das Wachstum des lebensbedrohlichen Tumors zu bremsen. Der kleine Issa hat das Kasabach-Merritt-Syndrom (KMS).
Dieses geht mit einem Gefäßtumor einher. Die Erkrankung wurde gegen Ende des siebten Schwangerschaftsmonats festgestellt. Da sich die Schwellung am Hals rasch über das gesamte untere Gesicht ausbreitete, schlug das Team eines spezialisierten Referenzzentrums vor, eine pränatale Behandlung mit einem Spezialmedikament zu beginnen. Die werdende Mutter Viviane (34) nahm das Mittel, das die Neubildung von Blutgefäßen hemmt, oral ein.
Am 14. November 2025 kam Issa schließlich per Kaiserschnitt zur Welt. Der ursprünglich lebensbedrohliche Tumor war geschrumpft worden, und das Neugeborene musste nicht intubiert werden, um atmen zu können. Die Fehlbildung habe man stabilisiert, sagte die behandelnde Ärztin Alexandra Spiegel-Bouhadid. Der Bub wird einen Monat nach seiner Geburt nach Hause entlassen, wird aber noch regelmäßig im Krankenhaus untersucht.
Er habe zwar eine Geschwulst im unteren Gesichtsbereich, sei aber fröhlich und aufgeweckt, sagte die 34-jährige Mutter. Trotz seines Tumors esse Issa gut und wachse.
Unter dem Kasabach-Merritt-Syndrom wird das Auftreten einer besonderen Form von Blutschwämmen verstanden. Damit gehen zum Beispiel ein Mangel an Blutplättchen und das Auftreten von Gefäßanomalien einher, häufig in der Haut oder in inneren Organen. Die Erkrankung wurde erstmals 1940 beschrieben. Sie wird unter anderem mit Laser-Chirurgie, dem künstlichen Verschluss von Blutgefäßen und medikamentös behandelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.