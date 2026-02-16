Fötus mit Tumor erstmals im Mutterleib behandelt

Am 14. November 2025 kam Issa schließlich per Kaiserschnitt zur Welt. Der ursprünglich lebensbedrohliche Tumor war geschrumpft worden, und das Neugeborene musste nicht intubiert werden, um atmen zu können. Die Fehlbildung habe man stabilisiert, sagte die behandelnde Ärztin Alexandra Spiegel-Bouhadid. Der Bub wird einen Monat nach seiner Geburt nach Hause entlassen, wird aber noch regelmäßig im Krankenhaus untersucht.