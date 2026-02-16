Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess um Mordversuch

27-Jährige attackierte Mutter: zwölf Jahre Haft!

Steiermark
16.02.2026 19:05
Die 27-Jährige bestritt den Mordversuch, machte vor Gericht aber wirre Angaben. Laut ihrer ...
Die 27-Jährige bestritt den Mordversuch, machte vor Gericht aber wirre Angaben. Laut ihrer Anwältin sei sie bei der Tat wegen Alkohol und Drogen nicht Herrin ihrer Sinne gewesen.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Eine 27-jährige Ukrainerin musste sich am Montag in Graz wegen Mordversuchs verantworten. Sie hatte ihre Mutter in deren Wohnung mit einem Messer attackiert. Probleme mit Alkohol und Drogen sowie die Abnahme ihrer kleinen Tochter dürften die Frau zur Tat veranlasst haben.  

0 Kommentare

„Ich werde dir jetzt alles abschneiden, du Miststück. Mir wurde das Kind wegen dir abgenommen. Sag es!“ – Es sind verstörende Szenen, die die Angeklagte (27) selbst gefilmt hat. Darin ist zu sehen, wie die Ukrainerin vor ihrer am Boden knienden Mutter (49) mit einem großen Küchenmesser herumfuchtelt. „Hör auf!“, fleht die Mutter immer wieder. Die dramatischen Momente spielten sich in der Wohnung der 49-Jährigen in Graz ab, wo sie mit ihrer sechsjährigen Enkelin – die alles mit anhören musste – lebt. Das Mädchen war zuvor ihrer Mutter, der nunmehrigen Angeklagten, abgenommen worden.

Mutter konnte durch Fenster flüchten
Die 49-Jährige konnte schließlich durch ein Fenster flüchten und überstand die Attacke mit leichten Schnittverletzungen – ohne Gegenwehr wäre die Sache wohl anders ausgegangen. Für die Staatsanwaltschaft war es Mordversuch. Die Angeklagte bestreitet das aber und tischt eine skurrile Geschichte auf: Sie wollte nur ein schockierendes Video für Bekannte machen, die ihr Gewalt zugefügt hätten. „Ich wollte zeigen, dass ich auch gefährlich sein kann.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Mordversuch in Graz
Messerattacke: Tochter ließ Mutter um Gnade flehen
16.02.2026

Das hat sie nun zumindest laut Gutachten von Gerichtspsychiater Manfred Walzl schriftlich. Er attestiert ihr unter anderem eine Persönlichkeitsstörung und ein Abhängigkeitssyndrom. Auch bei der Tat hatte die Frau Alkohol, Kokain und Marihuana im Blut. „Sie hat leider versucht, ihr Trauma aus dem Krieg mit Alkohol und Drogen zu bewältigen und die falschen Leute kennengelernt“, so ihre Anwältin. Die Angeklagte war im Herbst 2022 vor dem Krieg in ihrem Heimatland nach Österreich geflüchtet.

Die Geschworenen befinden die junge Frau für schuldig. Sie wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt und zudem in ein forensisch therapeutisches Zentrum eingewiesen (nicht rechtskräftig).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.02.2026 19:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
162.626 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
121.978 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.848 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1059 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
753 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf