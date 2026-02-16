27-Jährige attackierte Mutter: zwölf Jahre Haft!

„Ich werde dir jetzt alles abschneiden, du Miststück. Mir wurde das Kind wegen dir abgenommen. Sag es!“ – Es sind verstörende Szenen, die die Angeklagte (27) selbst gefilmt hat. Darin ist zu sehen, wie die Ukrainerin vor ihrer am Boden knienden Mutter (49) mit einem großen Küchenmesser herumfuchtelt. „Hör auf!“, fleht die Mutter immer wieder. Die dramatischen Momente spielten sich in der Wohnung der 49-Jährigen in Graz ab, wo sie mit ihrer sechsjährigen Enkelin – die alles mit anhören musste – lebt. Das Mädchen war zuvor ihrer Mutter, der nunmehrigen Angeklagten, abgenommen worden.