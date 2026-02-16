Morddrohungen gegen Schiri erschüttern Serie A!

Nach einer Reihe von Morddrohungen hat der italienische Fußball-Schiedsrichter Federico La Penna Strafanzeige erstattet!
Der 42-Jährige hatte nach einer offensichtlichen Fehlentscheidung beim 3:2-Sieg von Inter Mailand gegen Juventus Turin über die sozialen Netzwerke entsprechende Drohungen erhalten. Jetzt wird ermittelt – die Polizei empfahl dem Unparteiischen gemäß italienischen Medienberichten, vorerst zu Hause zu bleiben.
La Penna hatte am Samstagabend beim Heimspiel der Mailänder dem bereits verwarnten Juve-Spieler Pierre Kalulu kurz vor der Halbzeitpause nach einem vermeintlichen Foul Gelb-Rot gezeigt.
Drohungen gegen La Penna selbst und seine Familie
Aus der Zeitlupe ging jedoch hervor, dass Kalulu seinen Gegenspieler gar nicht berührt hatte. Da der Video-Schiedsrichter nur bei direkten Platzverweisen eingreifen darf, blieb es bei der Entscheidung. Das sorgte für viel Gesprächsstoff.
La Penna berichtete von Drohungen gegen sich selbst und seine Familie, weshalb er Anzeige erstattete.
