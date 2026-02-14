Slowakei dank Last-Minute-Tors im Viertelfinale!

Ein Tor hat Schwedens Eishockey-Männern am Samstag zum vorzeitigen Aufstieg ins Viertelfinale des olympischen Turniers gefehlt. Der 5:3-Sieg über die Slowakei zum Abschluss war zu wenig, ihr Last-Minute-Treffer brachte die Slowaken schließlich als zweites Team nach Kanada unter die Top-8. Entscheidend in Gruppe B war die kleine Tabelle, in der die Slowakei aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz eins holte.