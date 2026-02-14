Slowakei dank Last-Minute-Tors im Viertelfinale!

Ein Tor hat Schwedens Eishockey-Männern am Samstag zum vorzeitigen Aufstieg ins Viertelfinale des olympischen Turniers gefehlt. Der 5:3-Sieg über die Slowakei zum Abschluss war zu wenig, ihr Last-Minute-Treffer brachte die Slowaken schließlich als zweites Team nach Kanada unter die Top-8. Entscheidend in Gruppe B war die kleine Tabelle, in der die Slowakei aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz eins holte.
Die punktgleichen Finnen und Schweden mussten sich mit den Rängen zwei und drei zufriedengeben und sind damit noch nicht fix weiter. Finnland, das Schlusslicht Italien mit 11:0 abfertigte, darf hoffen, als bester Gruppenzweiter weiterzukommen. Schweden muss im Playoff „nachsitzen“. Dort dürfen sich auch die Gastgeber noch versuchen.
Deutsche enttäuschen gegen Lettland
Das deutsche Team enttäuschte in Gruppe C im zweiten Auftritt des Turniers. Lettland zeigte sich beim 4:3-Erfolg der Balten in Mailand effizienter und drehte einen 1:2-Rückstand nach dem ersten Drittel. Das deutsche Powerplay mit den NHL-Stars Leon Draisaitl, Tim Stützle und JJ Peterka war dagegen nicht erfolgreich.
Am Sonntag steht für Deutschland das abschließende Gruppenspiel gegen Weltmeister USA an, ehe es wahrscheinlich in die Viertelfinal-Qualifikation am Dienstag geht.
