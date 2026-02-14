Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veith vor RTL-Showdown

„Das Müssen muss man mal ganz hinten anstellen“

Olympia
14.02.2026 21:00
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Anna Veith ist auf Kurzbesuch in Cortina und stattet dem „Austria House“ einen Besuch ab. Im „Krone“-Interview spricht die letzte österreichische Olympia-Siegerin (Super-G 2014 in Sotschi) am Tag vor dem Frauen-Riesentorlauf über die Rolle von Julia Scheib und wie sie ihr Potenzial abrufen kann. Außerdem nimmt Veith Bezug auf die bisherige Medaillen-Ausbeute Österreichs. In den nächsten Tagen sieht sie noch einige weitere Chancen. 

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
190.625 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
115.553 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
106.466 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2336 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
861 mal kommentiert
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
778 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Mehr Olympia
Veith vor RTL-Showdown
„Das Müssen muss man mal ganz hinten anstellen“
Hörl als Bester 5.
Wieder nix! ÖSV-Adler auf Großschanze geschlagen
Schnellste im Eiskanal
GOLD! Janine Flock krönt ihre große Karriere
Drama im Skispringen
Bitter! Tschofenig wegen Schuhen disqualifiziert
Drückt Flock Daumen
Schubert: „Bin froh als Zuschauer dabei zu sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf