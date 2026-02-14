„Das Müssen muss man mal ganz hinten anstellen“

Anna Veith ist auf Kurzbesuch in Cortina und stattet dem „Austria House“ einen Besuch ab. Im „Krone“-Interview spricht die letzte österreichische Olympia-Siegerin (Super-G 2014 in Sotschi) am Tag vor dem Frauen-Riesentorlauf über die Rolle von Julia Scheib und wie sie ihr Potenzial abrufen kann. Außerdem nimmt Veith Bezug auf die bisherige Medaillen-Ausbeute Österreichs. In den nächsten Tagen sieht sie noch einige weitere Chancen.