Froschberg-Frauen im Halbfinale des Europe Cups!

Lindsey Vonn: Schon 4. OP nach Horror-Sturz!
„Ich war bereit …“
Die Tischtennis-Frauen von Linz AG Froschberg haben am Samstag den Einzug ins Halbfinale des Europe Cups perfekt gemacht!
Drei Tage nach dem 3:1-Erfolg im Auswärtshinspiel setzten sich die Oberösterreicherinnen zu Hause gegen den spanischen Vertreter Son Cladera TTC mit 3:0 durch.
Suthasini Sawettabut, Britt Eerland und Andrea Pavlovic im bedeutungslosen dritten Spiel steuerten die Siege bei. Gegner im Halbfinale (21. – 26. April) ist mit Reus neuerlich ein spanischer Klub.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.