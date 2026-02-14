Arg! Notlandung wegen Massenschlägerei an Bord

„Entsetzlich“

Nach der Notlandung auf dem Flughafen Brüssel ging es für die Passagiere noch am selben Tag weiter nach Manchester. Die Airline Jet2 will die Schläger zur Kasse bitten. Zudem dürfen sie nie wieder eine Maschine von Jet2 betreten, wie die Fluggesellschaft verkündete. Die Fluggesellschaft bezeichnete den Vorfall als „entsetzlich“.