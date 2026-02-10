Es wird rascheln – viele Medaillen angekündigt!

17 Bewerbe sind bei den 25. Olympischen Winterspielen in Italien bereits beendet. Mit vier Medaillen ist die Ausbeute der Österreicher durchschnittlich – hätte es ruhig die eine oder andere mehr sein können. Laut „Krone“-Redakteur Alex Hofstetter wird es heute beim Edelmetall ordentlich rascheln. Florian Gröger hat es im Olympia-Studio analysiert.