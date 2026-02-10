Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unausweichlich“

Causa Russen-TV: Direktor zieht erste Konsequenzen

Österreich
10.02.2026 11:54
Christian Klar ist in der Öffentlichkeit kein Unbekannter. Nach der Veröffentlichung der Bücher ...
Christian Klar ist in der Öffentlichkeit kein Unbekannter. Nach der Veröffentlichung der Bücher „Was ist los in unseren Schulen?“ (2024) und „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder?“ (2025) wurde er zu zahlreichen Diskussionsrunden eingeladen.(Bild: krone.tv )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach seinem Interview im russischen Staatsfernsehen steht der Wiener Mittelschuldirektor Christian Klar im Kreuzfeuer der Kritik. Nun hat der Pädagoge erste (politische) Konsequenzen gezogen.

0 Kommentare

Klar tritt von seiner Position des Vize-Parteichefs der ÖVP Floridsdorf zurück. „Aufgrund der inakzeptablen Vorkommnisse war ein Rücktritt unausweichlich, diesen hat Christian Klar kommuniziert“, hieß es am Dienstag aus der Wiener Volkspartei. „Wir nehmen den Rücktritt von allen Parteifunktionen zur Kenntnis.“

Nicht genehmigtes Interview
Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Klar dem russischen Staatssender „Rossija 1“ ein Interview gegeben hat, auch die „Krone“ berichtete. Der Auftritt in der Floridsdorfer Franz Jonas Europaschule, wo Klar Direktor ist, war von der Bildungsdirektion nicht genehmigt worden.

Direktor Klar mit dem russischen Reporter in der Schule
Direktor Klar mit dem russischen Reporter in der Schule(Bild: Screenshot Rossija 1)

Gegenüber dem „Falter“ bestätigte Klar zwei Interviews im Dezember 2024 und im Jänner 2026. Später beklagte er dann, seine Aussagen aus den Gesprächen seien falsch wiedergegeben worden. Die Bildungsdirektion zeigte sich trotzdem nicht begeistert, genauso die ÖVP.

Lesen Sie auch:
Direktor Klar mit dem russischen Reporter in der Schule
„Ohne Freigabe“
Aufregung um russisches Fernsehen an Wiener Schule
05.02.2026
Krone Plus Logo
Wiener Schuldirektor:
Europa verloren? „Will nicht schweigend zusehen“
29.08.2024
Integrationsunwillige
Klar: „In der Schule haben wir Systemsprenger“
09.09.2024

Zwischen 2020 und 2025 war Klar stellvertretender ÖVP-Bezirksvorsteher in Floridsdorf. Außerdem schrieb er zwei Bücher zur Situation an den Schulen, mit Fokus auf Deutschförderung und den Islam.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
„Unausweichlich“
Causa Russen-TV: Direktor zieht erste Konsequenzen
Besorgniserregend
Klimawandel fördert Nierensteine bei Kindern
P. Friedrich Frühwirth
Trauer um einen beliebten Salesianer-Pater
Im Lieferinger Tunnel
Geisterfahrt: Wendemanöver mitten auf der Autobahn
Extremismus-Kontrolle
Polizei entdeckt IS-Flaggen bei Flüchtlingen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine