Transporter gesprengt
Spektakulärer Raubüberfall auf Italiens Autobahn
Augenzeugen eines äußerst spektakulären Raubüberfalls auf zwei Geldtransporter sind am Montagvormittag italienische Autofahrer auf der Autobahn in Süditalien geworden. Mehrere Täter stellten ein Fahrzeug quer über mehrere Fahrbahnen und steckten es in Brand. Mit dieser Blockade zwangen sie die Transporter zum Stillstand. Anschließend startete die Bande den Angriff auf die beiden Zielfahrzeuge.
Videoaufnahmen, die die italienische Polizei veröffentlicht hat, zeigen die filmreifen Szenen. Eines der Täterfahrzeuge wurde als Polizeiauto in Zivil getarnt – inklusive aufgeschnalltem Blaulicht. Aus diesem und den anderen beteiligten Autos der Kriminellen stiegen dann maskierte und mit Kalaschnikows bewaffnete Täter heraus und attackierten die beiden Geldtransporter der Firma Battistolli. Plötzlich gab es eine Detonation und Trümmerteile flogen sogar auf die Gegenfahrbahn. Damit war mindestens eines der Transportfahrzeuge geknackt.
Zwei Verdächtige verhaftet
Ob die Täter Wertgegenstände oder Bargeld tatsächlich erbeuten konnten, ist unbekannt. Auf ihrer Flucht steckten sie dem Vernehmen nach weitere Autos in Brand, stoppten überholende Autolenker und entwendeten deren Wägen. Es kam auch zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Rund eine Stunde nach dem Angriff konnten zwei Verdächtige verhaftet werden.
Bei der Festnahme soll ein Polizist verletzt worden sein. Der Rest der Bande befindet sich noch auf der Flucht. Anfang Februar war ein ähnlicher Raubüberfall aus Sicht der Angreifer erfolgreicher verlaufen. Die Täter erbeuteten auf der A14 bei Ortona rund 400.000 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.