Spektakulärer Raubüberfall auf Italiens Autobahn

Videoaufnahmen, die die italienische Polizei veröffentlicht hat, zeigen die filmreifen Szenen. Eines der Täterfahrzeuge wurde als Polizeiauto in Zivil getarnt – inklusive aufgeschnalltem Blaulicht. Aus diesem und den anderen beteiligten Autos der Kriminellen stiegen dann maskierte und mit Kalaschnikows bewaffnete Täter heraus und attackierten die beiden Geldtransporter der Firma Battistolli. Plötzlich gab es eine Detonation und Trümmerteile flogen sogar auf die Gegenfahrbahn. Damit war mindestens eines der Transportfahrzeuge geknackt.