Haitianer begeistert bei Olympia-Langlauf die Fans

Dabei sein ist alles! Da war es den Zuschauern des olympischen Skiathlons über 20 Kilometer auch egal, das der Haitianer Stevenson Savart mit mehr als zehn Minuten Rückstand auf den Sieger ins Ziel kam – der Applaus für den „Underdog“ war nämlich fast genauso laut!
Der haitianische Langläufer kam in Cortina d’Ampezzo als 64. und somit als Letzter über die Ziellinie. Der Abstand zum norwegischen Sieger Johannes Hosflot Klaebo betrug 10,41 Minuten. Doch das war dem 25-Jährigen egal – denn noch nie zuvor nahm ein Haitianer bei olympischen Langlauf-Wettbewerb teil.
„Traum ist in Erfüllung gegangen“
„Ich bin sehr glücklich, mein Rennen beendet zu haben“, strahlte Savart im Zielraum. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Die Botschaft ist, dass alles möglich ist, für jeden Haitianer, wenn er das nur möchte.“ Bei den Zuschauern sorgte der 25-Jährige für einen Riesenapplaus, für den er sich mit einer tiefen Verbeugung bedankte.
In Frankreich aufgewachsen
Savart nahm bereits an der nordischen Ski-WM 2023 in Planica teil. Der Langläufer wurde auf Haiti geboren, wurde mit drei Jahren von einer französischen Familie adoptiert - dort startete er seine Wintersportkarriere. Am vorletzten Olympiatag startet der Haitianer noch auf den 50 Kilometern. Sein persönliches Ziel wäre weiterhin, einfach im Ziel anzukommen.
