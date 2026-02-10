Haitianer begeistert bei Olympia-Langlauf die Fans

„Traum ist in Erfüllung gegangen“

„Ich bin sehr glücklich, mein Rennen beendet zu haben“, strahlte Savart im Zielraum. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Die Botschaft ist, dass alles möglich ist, für jeden Haitianer, wenn er das nur möchte.“ Bei den Zuschauern sorgte der 25-Jährige für einen Riesenapplaus, für den er sich mit einer tiefen Verbeugung bedankte.