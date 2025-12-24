Schmale Pisten-Bänder statt dicker Schneedecke
Traurige Bilder
Salzburgs Skigebiete warten dringend auf Nachschub: Noch zieren dünne weiße Bänder die grünen Berghänge. Die Wetterprognose für Weihnachten gibt zwar Grund zur Hoffnung, große Schneemengen sind aber nicht in Sicht.
Zumindest Winter-Romantik hält das Wetter am heutigen Heiligen Abend in weiten Teilen des Landes bereit. Im Lauf des Tages sollen in fast allen Teilen Salzburgs ein paar Schneeflocken tanzen. In einigen Regionen ist rechtzeitig zur Bescherung zum Einbruch der Dunkelheit sogar ein echtes Schneegestöber drinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.