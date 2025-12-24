Schmale Pisten-Bänder statt dicker Schneedecke

Zumindest Winter-Romantik hält das Wetter am heutigen Heiligen Abend in weiten Teilen des Landes bereit. Im Lauf des Tages sollen in fast allen Teilen Salzburgs ein paar Schneeflocken tanzen. In einigen Regionen ist rechtzeitig zur Bescherung zum Einbruch der Dunkelheit sogar ein echtes Schneegestöber drinnen.