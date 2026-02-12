Salzburger Einfamilienhaus: Fast eine Million Euro

Ein Vergleich zeigt, wie weit Salzburg inzwischen vom unteren Preissegment entfernt ist: In Kärnten, der Steiermark und im Burgenland sind 150-Quadratmeter-Häuser im Schnitt noch unter 500.000 Euro zu haben, im Burgenland sogar um rund 375.000 Euro. Auch Niederösterreich und Oberösterreich liegen mit rund 553.000 beziehungsweise 533.000 Euro klar unter dem Salzburger Niveau.