Salzburger Einfamilienhaus: Fast eine Million Euro

In Salzburg klettert der Angebotspreis für Einfamilienhäuser auf durchschnittlich 6150 Euro pro Quadratmeter – rund 922.000 Euro für ein 150-Quadratmeter-Haus. Österreichweit ziehen die Hauspreise nach einem kurzen Dämpfer wieder an, besonders kräftig in den Hochpreislagen Tirol, Wien und Salzburg.
In Salzburg ist der Traum vom eigenen Haus wieder ein deutlich teureres Projekt geworden. Ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche wird im Bundesland aktuell im Schnitt mit rund 922.000 Euro angeboten, das entspricht etwa 6150 Euro pro Quadratmeter.
Damit liegt Salzburg im Bundesländer-Vergleich hinter Tirol und Wien auf Platz drei der teuersten Hausstandorte. Österreichweit stiegen die Angebotspreise für Einfamilienhäuser 2025 um durchschnittlich 6 Prozent auf 4070 Euro pro Quadratmeter, nachdem der Markt 2023 erstmals nachgegeben und sich 2024 stabilisiert hatte.
Ein Vergleich zeigt, wie weit Salzburg inzwischen vom unteren Preissegment entfernt ist: In Kärnten, der Steiermark und im Burgenland sind 150-Quadratmeter-Häuser im Schnitt noch unter 500.000 Euro zu haben, im Burgenland sogar um rund 375.000 Euro. Auch Niederösterreich und Oberösterreich liegen mit rund 553.000 beziehungsweise 533.000 Euro klar unter dem Salzburger Niveau.
Die aktuellen ImmoScout24-Daten belegen damit, dass sich Salzburg dauerhaft in der Liga der teuersten Einfamilienhaus-Regionen einreiht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.