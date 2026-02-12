Vorteilswelt
Teures Bundesland

Salzburger Einfamilienhaus: Fast eine Million Euro

Salzburg
12.02.2026 12:30
Die Preise in Salzburg kratzen an der Million
Die Preise in Salzburg kratzen an der Million
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In Salzburg klettert der Angebotspreis für Einfamilienhäuser auf durchschnittlich 6150 Euro pro Quadratmeter – rund 922.000 Euro für ein 150-Quadratmeter-Haus. Österreichweit ziehen die Hauspreise nach einem kurzen Dämpfer wieder an, besonders kräftig in den Hochpreislagen Tirol, Wien und Salzburg.

0 Kommentare

In Salzburg ist der Traum vom eigenen Haus wieder ein deutlich teureres Projekt geworden. Ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche wird im Bundesland aktuell im Schnitt mit rund 922.000 Euro angeboten, das entspricht etwa 6150 Euro pro Quadratmeter.

Damit liegt Salzburg im Bundesländer-Vergleich hinter Tirol und Wien auf Platz drei der teuersten Hausstandorte. Österreichweit stiegen die Angebotspreise für Einfamilienhäuser 2025 um durchschnittlich 6 Prozent auf 4070 Euro pro Quadratmeter, nachdem der Markt 2023 erstmals nachgegeben und sich 2024 stabilisiert hatte.

Ein Vergleich zeigt, wie weit Salzburg inzwischen vom unteren Preissegment entfernt ist: In Kärnten, der Steiermark und im Burgenland sind 150-Quadratmeter-Häuser im Schnitt noch unter 500.000 Euro zu haben, im Burgenland sogar um rund 375.000 Euro. Auch Niederösterreich und Oberösterreich liegen mit rund 553.000 beziehungsweise 533.000 Euro klar unter dem Salzburger Niveau.

Die aktuellen ImmoScout24-Daten belegen damit, dass sich Salzburg dauerhaft in der Liga der teuersten Einfamilienhaus-Regionen einreiht.

Salzburg

