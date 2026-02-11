Nationalpark Hohe Tauern ist am bekanntesten

Social Media, YouTube und Podcasts sollen künftig mehr Jugendliche und junge Erwachsene darauf aufmerksam machen, wie wichtig Nationalparks sind. Als Grundlage für das neue Werbeprojekt „DINA: Digitale Naturabenteuer“ wurden heuer 1100 Österreicher online interviewt.
Dabei stellte sich heraus, dass der Nationalpark Hohe Tauern mit Abstand am bekanntesten ist. Bei der Frage danach erwähnten ihn 58 Prozent. Damit liegt er deutlich vor den Kalkalpen mit 23 und den Donau-Auen mit 22 Prozent.
Unschlagbar sind die Hohen Tauern auch, wenn es um die Bekanntheit des Namens geht. Sie erzielten mit 79 Prozent den höchsten Wert. Auf den Rängen folgen Neusiedler See – Seewinkel (54 Prozent) und die Donau-Auen (52 Prozent).
Wichtig für das Werbeprojekt „DINA: Digitale Naturabenteuer“ ist auch, wo sich die Menschen vor einem Besuch über die Nationalparks erkundigen. Während das allgemein hauptsächlich über die Homepages, direkt in den Parks oder im sozialen Umfeld passiert, bilden die unter 30-Jährigen hier eine Ausnahme: Sie verlassen sich laut Umfrage auf soziale Medien, YouTube und Podcasts.
