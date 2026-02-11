Nationalpark Hohe Tauern ist am bekanntesten

Wichtig für das Werbeprojekt „DINA: Digitale Naturabenteuer“ ist auch, wo sich die Menschen vor einem Besuch über die Nationalparks erkundigen. Während das allgemein hauptsächlich über die Homepages, direkt in den Parks oder im sozialen Umfeld passiert, bilden die unter 30-Jährigen hier eine Ausnahme: Sie verlassen sich laut Umfrage auf soziale Medien, YouTube und Podcasts.