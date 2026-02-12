Salzburger Gesundheitskasse fühlt sich ausgebremst

Besonders stößt Kinberger auf, dass Salzburg in der ÖGK als Nettozahler gilt, Wien aber für einen Großteil des Budgetdefizits verantwortlich ist. Die ÖGK hält dem entgegen, dass keine Stellen zulasten anderer Länder abgezogen würden und in Wien eine Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich geplant sei, die die Stadt auch mitfinanzieren müsse. Aus Salzburger Sicht bleibt dennoch der Eindruck einer unfairen Verteilung.