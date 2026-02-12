Salzburger Gesundheitskasse fühlt sich ausgebremst

Innerhalb der ÖGK brodelt es: Salzburgs ÖGK-Landesvorsitzender Thomas Kinberger spricht von einem „Skandal“, weil Wien bis 2030 insgesamt 215 neue Kassenarztstellen bekommen soll – mehr als alle übrigen Bundesländer zusammen. Für Salzburg, das ohnehin Nettozahler ist, sei das nicht nachvollziehbar.
In der Diskussion um den regionalen Strukturplan Gesundheit kritisiert die Salzburger ÖGK-Spitze die geplante Verteilung der neuen Kassenarztstellen scharf. Landesvorsitzender Thomas Kinberger, der in Salzburg die Arbeitnehmerseite vertritt, verweist in einem Ö1-Interview darauf, dass der Bedarf an Kassen- und Fachärzten eigentlich anhand von Bevölkerungs- und Demografiedaten berechnet worden sei.
Nun liege das Gesamtergebnis vor: Wien erhalte 215 neue Kassen-, Fach- und Zahnarztstellen, alle übrigen acht Bundesländer zusammen nur 155. Für Kinberger „völlig von der Realität entkoppelt“. Wien habe bereits eine sehr dichte Versorgungsstruktur, Salzburg hingegen kämpfe in mehreren Regionen mit Lücken bei Kassen- und Facharztpraxen. Für ihn „saugt“ Wien Arztstellen ab, während Länder wie Salzburg zurückbleiben.
Besonders stößt Kinberger auf, dass Salzburg in der ÖGK als Nettozahler gilt, Wien aber für einen Großteil des Budgetdefizits verantwortlich ist. Die ÖGK hält dem entgegen, dass keine Stellen zulasten anderer Länder abgezogen würden und in Wien eine Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich geplant sei, die die Stadt auch mitfinanzieren müsse. Aus Salzburger Sicht bleibt dennoch der Eindruck einer unfairen Verteilung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.