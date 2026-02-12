Vorteilswelt
Bis zum Jahr 2028

Verbesserung für die Spitalsmitarbeiter fixiert

Salzburg
12.02.2026 17:33
Nach vielen Diskussionen werden die Verbesserungen für die Mitarbeiter in den Landeskliniken umgesetzt.
Nach vielen Diskussionen werden die Verbesserungen für die Mitarbeiter in den Landeskliniken umgesetzt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Zuge der Sparzwänge wurde das Strukturpaket für die Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken gestrichen, jetzt kommt es doch. Die Landesregierung und der Zentralbetriebsrat des Krankenhauses haben sich geeinigt. 

Lange kämpfen mussten die Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken um ein Strukturpaket, das ihnen eigentlich schon vergangenes Frühjahr zugesagt worden war. Jetzt wurden die Verbesserungen zwischen Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) und dem Zentralbetriebsrat fixiert.

Es folgt noch der politische Beschluss im Landtag. In den kommenden drei Jahren werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, schon heuer etwa eine höhere Nachtdienstpauschale ab dem vierten Journaldienst. Damit sollen die Dienstpläne für die Versorgungssicherheit leichter erstellt werden können. Bestimmte Pflegeausbildungen werden durch bessere Einkommen aufgewertet.

Lesen Sie auch:
240 Kinder könnten bald ohne Betreuung dastehen
Ausweg in Sicht?
Das Hilfswerk will Salzburger Tageseltern retten
11.02.2026

Rund zwei Millionen Euro kosten die Anpassungen noch im heurigen Jahr. In den Jahren 2027 und 2028 folgen dann Verbesserungen für die Ärzte und bei den Journaldiensten in allen Bereichen. Im Gegenzug wird eine Betriebsvereinbarung, die längere Dienstzeiten ermöglicht, bis 2030 verlängert.

Salzburg
12.02.2026 17:33
