Verbesserung für die Spitalsmitarbeiter fixiert

Es folgt noch der politische Beschluss im Landtag. In den kommenden drei Jahren werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, schon heuer etwa eine höhere Nachtdienstpauschale ab dem vierten Journaldienst. Damit sollen die Dienstpläne für die Versorgungssicherheit leichter erstellt werden können. Bestimmte Pflegeausbildungen werden durch bessere Einkommen aufgewertet.