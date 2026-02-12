Vorteilswelt
Mit 46 km/h!

E-Scooter-Raser (12, 13) fuhren der Polizei davon

Salzburg
12.02.2026 16:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Viel zu schnell rasten zwei minderjährige Jugendliche (12, 13) jeweils auf dem E-Scooter über Geh- und Radwege in Kuchl. Polizisten wollten die beiden stoppen. Doch die Halleiner Jugendlichen rasten davon und kamen dabei zu Sturz. Dass die E-Scooter frisiert und illegal waren, davon wussten die Eltern nichts. 

Eine Polizeistreife beobachtete bereits am Mittwoch, wie die beiden jungen E-Scooter-Lenker auf dem Geh- und Radweg der B159 in Kuchl unterwegs waren – und dabei augenscheinlich viel zu schnell fuhren. Bei der anschließenden Anhaltung rasten die beiden Burschen davon. Weit kamen sie nicht, da beide jeweils von ihrem Gefährt stürzten.

Eltern wussten nichts
Die folgende Überprüfung der E-Scooter auf dem Mopedrollenprüfstand zeigte: Die E-Scooter erreichten ein Tempo von 46 km/h! Gesetzlich erlaubt ist aber nur Tempo 25. Und bei einem E-Scooter funktionierten auch die Bremsen nicht mehr richtig, heißt es im Polizeibericht. Darauf angesprochen erklärten die beiden Buben, dass sie die Fahrzeuge online bestellt hätten und die Eltern gar nichts von der zu hohen Fahrgeschwindigkeit wüssten.

Die Polizei wird einen Bericht an die zuständige Behörde erstatten. Eine Strafe werden die Burschen wohl nur Zuhause bekommen: Beide sind aufgrund ihres Alters strafunmündig und können daher weder verwaltungsrechtlich noch strafrechtlich bestraft werden.

