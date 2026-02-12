E-Scooter-Raser (12, 13) fuhren der Polizei davon

Eltern wussten nichts

Die folgende Überprüfung der E-Scooter auf dem Mopedrollenprüfstand zeigte: Die E-Scooter erreichten ein Tempo von 46 km/h! Gesetzlich erlaubt ist aber nur Tempo 25. Und bei einem E-Scooter funktionierten auch die Bremsen nicht mehr richtig, heißt es im Polizeibericht. Darauf angesprochen erklärten die beiden Buben, dass sie die Fahrzeuge online bestellt hätten und die Eltern gar nichts von der zu hohen Fahrgeschwindigkeit wüssten.