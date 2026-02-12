Polizei hebt Plantage in Maxglaner Wohnhaus aus

Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf eine Cannabisplantage, weiteres Suchtmittel sowie mehr als 900 Euro Bargeld. In der Wohnung befand sich ein 30-jähriger Türke, gegen den bereits eine Festnahmeanordnung vorlag. Er wurde festgenommen. Eine 51-jährige Frau wird nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt.