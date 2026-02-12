Polizei hebt Plantage in Maxglaner Wohnhaus aus

Starker Grasgeruch hat in Maxglan einen Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Mehrparteienhaus stießen Beamte auf eine Indoor-Cannabisplantage, weiteres Suchtmittel und Bargeld. Ein 30-jähriger Türke, gegen den eine Festnahmeanordnung bestand, wurde festgenommen, eine 51-Jährige angezeigt.
Nach einer Meldung über starken Cannabisgeruch aus einem Mehrparteienhaus suchten Polizisten am Nachmittag des 11. Februar das betroffene Gebäude in Maxglan auf und konnten dort die Wohnung rasch ausfindig machen.
Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf eine Cannabisplantage, weiteres Suchtmittel sowie mehr als 900 Euro Bargeld. In der Wohnung befand sich ein 30-jähriger Türke, gegen den bereits eine Festnahmeanordnung vorlag. Er wurde festgenommen. Eine 51-jährige Frau wird nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt.
