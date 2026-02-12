Einbruchsversuch – Polizei jagt Täter aus der Luft

Suchscheinwerfer am Himmel, Blaulicht in den Straßen: In Seekirchen löste ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwochabend einen Großeinsatz aus. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt, Streifen sperrten Straßen – doch der Einbrecher verschwand in der Dunkelheit.
Ein ruhiger Mittwochabend war es in Seekirchen am Wallersee nur bis zum ersten Sirenenton kurz nach 19 Uhr. Nach einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus rückte die Polizei mit einem großen Aufgebot an.
Über dem Stadtgebiet kreiste ein Polizeihubschrauber, der mit seinem Suchscheinwerfer Gärten, Dächer und Straßen ausleuchtete. Am Boden suchten Polizeistreifen nach dem Täter.
Ziel war, den Flüchtigen nach dem Einbruchsversuch noch in der Nähe zu fassen. Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, blieb die Fahndung trotz des Einsatzes aus der Luft erfolglos, der Täter konnte entkommen.
Laut den Beamten brach der Unbekannte das Fenster eines Wohnhauses auf. Dabei wurde eine akustische Alarmanlage ausgelöst, die den Dieb in die Flucht geschlagen haben dürfte.
Schon am Montag hatte eine große Hubschrauber-Suche nach einem Einbruch in der Stadt Salzburg für Aufsehen gesorgt.
