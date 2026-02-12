Final-Derby geht in die dritte Runde

„In diesen Duellen geht es immer heiß her“, weiß Juniors-Stürmer Maximilian Wurzer. 2023 siegten die Pinzgauer nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel in der Mozartstadt mit 4:0 nach Verlängerung, krallten sich noch den Titel. „Das war richtig geil. Ab und an denkt man natürlich noch daran, aber in diesen beiden Spielen darf es uns nicht mehr interessieren“, sagt „Obereisbär“ Philip Putnik, der nach bisher drei Duellen in der Liga einiges erwartet.