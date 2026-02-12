Final-Derby geht in die dritte Runde

Wenn die Zeller Eisbären heute (19.30) die RB Juniors empfangen, geht die Final-Rivalität in die bereits dritte Runde. Denn die beiden Salzburger Teams trafen sich schon 2023 und ’24 im Endspiel um die Österreichische Meisterschaft in der Alps Hockey League.
„In diesen Duellen geht es immer heiß her“, weiß Juniors-Stürmer Maximilian Wurzer. 2023 siegten die Pinzgauer nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel in der Mozartstadt mit 4:0 nach Verlängerung, krallten sich noch den Titel. „Das war richtig geil. Ab und an denkt man natürlich noch daran, aber in diesen beiden Spielen darf es uns nicht mehr interessieren“, sagt „Obereisbär“ Philip Putnik, der nach bisher drei Duellen in der Liga einiges erwartet.
Ab und an denkt man natürlich noch daran, aber in diesen beiden Spielen darf es uns nicht mehr interessieren.
Philip PUTNIK, Zeller Eisbären
Bild: Johannes Radlwimmer
„Das werden zwei richtig schnelle und vor allem harte Partien. Wir wissen genau, was zu tun ist.“
2024 revanchierte sich das Farmteam und feierte in der Bergstadt die Meisterschaft. „Es war unglaublich, ein sehr enges und hartes Spiel“, erklärte Wurzer.
Klares Ziel im Hinspiel
Für den gebürtigen Zeller sind diese Partien immer etwas Besonderes: „Ich habe dort das Eishockeyspielen erlernt und dem Verein viel zu verdanken. Außerdem herrscht dort immer eine super Atmosphäre.“ Für das heutige Aufeinandertreffen hat der 21-Jährige auch einen klaren Plan: „Wir wollen mit einer Führung ins Rückspiel gehen!“
Ausverkauftes Haus erwartet
Die Euphorie in der Bergstadt ist schon jetzt riesengroß. Mittwochabend waren nur mehr drei Einzeltickets im Ticketing der Zeller Eisbären buchbar.
