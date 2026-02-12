Vorteilswelt
Förderloch aufgerissen

Kein Cent fürs Sanieren: Salzburger gehen leer aus

Salzburg
12.02.2026 14:00
Wer in Salzburg sanieren will, ist auf sich allein gestellt (Symbolbild)
Wer in Salzburg sanieren will, ist auf sich allein gestellt (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Kürzung des bundesweiten Sanierungsbonus trifft Salzburg besonders hart. Laut Global 2000 gibt es für umfassende thermische Sanierungen ohne Heizungstausch derzeit weder Bundes- noch Landesförderung. Während andere Länder weiter fördern, bleibt Sanierungswilligen in Salzburg nur der Blick ins Leere.

In Salzburg klafft nach der Kürzung des bundesweiten Sanierungsbonus ein besonderes Förderloch. Laut Analyse von Global 2000 gibt es für umfassende thermische Sanierungen ohne Heizungstausch derzeit weder eine Bundes- noch eine Landesförderung.

Während Tirol für eine beispielhafte Sanierung fast 40 Prozent Zuschuss bietet und Oberösterreich zumindest rund zwölf Prozent beisteuert, gehen Salzburger Haushalte leer aus.

Energieexperte Maximilian Hejda von Global 2000 warnt, dass viele notwendige Projekte damit verschoben oder ganz gestrichen werden. Angesichts hoher Energiepreise würden Sanierungswillige am Ende doppelt zahlen.

Die Forderung der NGO ist klar: Der Bund soll den Sanierungsbonus nachbessern und sich mit den Ländern auf faire, österreichweit abgestimmte Förderbedingungen einigen.

Salzburg

