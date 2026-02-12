Kein Cent fürs Sanieren: Salzburger gehen leer aus

Die Kürzung des bundesweiten Sanierungsbonus trifft Salzburg besonders hart. Laut Global 2000 gibt es für umfassende thermische Sanierungen ohne Heizungstausch derzeit weder Bundes- noch Landesförderung. Während andere Länder weiter fördern, bleibt Sanierungswilligen in Salzburg nur der Blick ins Leere.