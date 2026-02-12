Ein neues Heim für die Kleinsten in Eugendorf

Um rund acht Millionen Euro ist eine Kindertagesstätte im Eugendorfer Ortsteil Reitberg entstanden. Sie bietet künftig bis zu acht Gruppen in einem modernen Neubau Platz. Während der Bauarbeiten lief ab nicht alles glatt.
Bereits in der kommenden Woche dürfen sich die kleinsten Eugendorfer über eine neue Betreuungseinrichtung freuen. Im Ortsteil Reitberg ist der Neubau fertiggestellt, in den Semesterferien wird übersiedelt. „Wir sind damit sehr glücklich und haben auch noch Reserven für die Zukunft“, sagt Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP).
Ab der kommenden Woche werden vier Krabbelgruppen im Erdgeschoss des Neubaus Platz finden. Damit ist auch ein Provisorium Geschichte. Neben dem Altersheim waren zwei Gruppen im sogenannten Fuchsbau in Containern untergebracht. Zwei weitere Gruppen übersiedeln aus dem Keller der Mittelschule in das topmoderne Gebäude.
Ab dem Herbst wird auch das Obergeschoss besiedelt. „Welche Gruppen das werden, sehen wir erst. Diese können wir nach Bedarf gestalten“, erklärt der Bürgermeister. Der Weg zur neuen Kindertagesstätte war aber nicht einfach. Denn mitten im Bau ging die verantwortliche Firma pleite, die Baustelle ruhte. So kam es zu einer Verzögerung von einem halben Jahr. Noch gibt es für das Projekt keine Endabrechnung. Die Gesamtkosten dürften sich auf rund acht Millionen Euro belaufen.Verbesserungen auch
für die Senioren im Ort Nicht nur für die Jüngsten wird im Ort etwas getan. Denn noch heuer eröffnet mit der „Silberlocke“ ein betreutes Wohnen samt Tageszentrum. Und im Seniorenheim im Zentrum werden derzeit zehn Zimmer saniert. „Das war nach mehr als 30 Jahren notwendig“, betont Bimminger.
Große Veränderungen gibt es heuer auch beim Bauhof. Der bekommt jetzt einen zentralen Platz im Gewerbegebiet, wo alle verschiedenen Lager nach und nach zusammengeführt werden. Eine Lagerhalle wurde dafür von der Gemeinde gekauft. „Wir sind glücklich, dass wir eine gesunde Wirtschaft im Ort haben“, sagt der Ortschef.
