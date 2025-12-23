ÖSV-Ohrfeige: „So fährt man nicht aufs Podium!“

Ärger über Gstrein-Rückfall

Sorgen bereitet auch Gstrein, der als Halbzeit-Vierter noch deutlich zurückfiel. „Das ist bitter, es war alles angerichtet. Bis zur Hälfte ist er meistens gut dabei, aber dann blockiert ihn irgendetwas. So kann man nicht aufs Podium fahren, er muss einfach mehr riskieren“, erklärte Pfeifer. Man müsse nun Ruhe bewahren, forderte der 51-Jährige. „Wenn die Burschen in Form kommen, sind wir ums Podium wieder dabei. Wir haben letztes Jahr auch gezeigt, dass wir bei den Großereignissen in Form gewesen sind. Im Slalom sind es nur Nuancen, die fehlen.“