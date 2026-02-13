Gabalier im Doppelpack und eine affige Premiere

Der Bauernbundball am Freitagabend in der Grazer Stadthalle sprengt wieder einmal alle Rekorde. Zum bereits sechsten Mal wird Volks‐Rock’n’Roller Andreas Gabalier den Massen einheizen. Eine Bühnenpremiere erlebt Bruder Willi – wie auch Senkrechtstarterin Caro Fux.
„Irgendwann muss leider Schluss sein“, lächelte Raffel Fux Donnerstagvormittag. Das Telefon des Organisators klingelte zuletzt im Minutentakt – viele wollten im Endspurt noch schnell ein Ticket für den Bauernbundball ergattern, doch der steirischste aller Bälle ist mit mehr als 16.000 Besuchern (wie immer) längst ausverkauft.
Für Stimmung sorgen insgesamt 35 Musik-Acts auf acht Bühnen. „So viele Musiker waren’s noch nie. Ich glaube, da sollte für jeden etwas dabei sein – vom Oberkrainer-Sound bis zu unseren großartigen Cover-Bands“, ist Fux überzeugt. Über allen thront natürlich der König des Volks‐Rock’n’Roll – zum bereits sechsten Mal wird Andreas Gabalier in der Stadthalle für erhöhte Betriebstemperatur sorgen. Der Grazer spielt ab 22 Uhr auf der Hauptbühne auf. Erstmals steht heuer auch Bruder Willi als Musiker auf der Bühne. Um Mitternacht wird er auf der Radio-Steiermark-Bühne sein neues Lied „Fix zam“ zum Besten geben. Schon traditionell zeichnet Willi ja für die Choreografie bei der Eröffnung verantwortlich – heuer mit 68 Schülern der landwirtschaftlichen Fachschulen Kirchberg, Vorau und Hartberg.
Vom Publikum direkt auf die Bühne
Ihre Bühnenpremiere am BBB gibt heute auch Caro Fux. Die Senkrechtstarterin aus dem Mürztal wird um 21.15 Uhr auf der Hauptbühne ihren „Aff im Kopf“ auf die Menge loslassen. „Ich war selbst bei der Landjugend – der Bauernbundball ist also genau meins. Im Vorjahr war ich mit einer Freundin hier und hab beim Auftritt von Melissa Naschenweng gesagt, ’nächstes Jahr spiele ich da’ – und jetzt hab ich’s geschafft“, freut sich die 32-Jährige.
