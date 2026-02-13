Gabalier im Doppelpack und eine affige Premiere

Für Stimmung sorgen insgesamt 35 Musik-Acts auf acht Bühnen. „So viele Musiker waren’s noch nie. Ich glaube, da sollte für jeden etwas dabei sein – vom Oberkrainer-Sound bis zu unseren großartigen Cover-Bands“, ist Fux überzeugt. Über allen thront natürlich der König des Volks‐Rock’n’Roll – zum bereits sechsten Mal wird Andreas Gabalier in der Stadthalle für erhöhte Betriebstemperatur sorgen. Der Grazer spielt ab 22 Uhr auf der Hauptbühne auf. Erstmals steht heuer auch Bruder Willi als Musiker auf der Bühne. Um Mitternacht wird er auf der Radio-Steiermark-Bühne sein neues Lied „Fix zam“ zum Besten geben. Schon traditionell zeichnet Willi ja für die Choreografie bei der Eröffnung verantwortlich – heuer mit 68 Schülern der landwirtschaftlichen Fachschulen Kirchberg, Vorau und Hartberg.