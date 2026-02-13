Urlauber (24) nach Après-Ski auf Piste reanimiert

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg in Tirol ab: Nach einer Après-Ski-Gaudi mit Freunden wollte ein 24-jähriger Deutscher auf einer bereits gesperrten Piste zurück ins Tal fahren, als er plötzlich kollabierte und regungslos im Schnee liegen blieb. Seine Begleiter begannen sofort mit der Reanimation ...
Es war ein Schock für die Freunde des jungen Deutschen! Gegen 21 Uhr hatte sich der 24-Jährige aus Baden-Württemberg mit seinen Begleitern von einem Après-Ski-Lokal zurück ins Tal aufgemacht. Ihr Weg führte über eine bereits gesperrte Piste – auf etwa halber Strecke passierte es dann!
Plötzlich zusammengebrochen
Der 24-Jährige sei plötzlich zusammengebrochen. Er stürzte auf die Piste und blieb bewusstlos liegen. „Seine Freunde hätten umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Ein Kreislauf war wieder spürbar, der junge Mann war aber nicht ansprechbar.
Die Polizei
Alarmierte Polizisten waren rasch vor Ort und konnten die Freunde bei der Ersten Hilfe unterstützen. Der Deutsche hatte mittlerweile wieder einen Puls, sei aber nicht ansprechbar gewesen, so die Ermittler.
Bergrettung brachte Mann ins Tal
Nach Eintreffen der Bergrettung übernahm diese die weitere Versorgung sowie den Abtransport ins Tal, wo bereits Notärzte und Sanitäter warteten. Nach Herstellung eines stabilen Zustandes durch den Notarzt sei der 24-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht worden.
