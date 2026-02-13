Urlauber (24) nach Après-Ski auf Piste reanimiert

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg in Tirol ab: Nach einer Après-Ski-Gaudi mit Freunden wollte ein 24-jähriger Deutscher auf einer bereits gesperrten Piste zurück ins Tal fahren, als er plötzlich kollabierte und regungslos im Schnee liegen blieb. Seine Begleiter begannen sofort mit der Reanimation ...