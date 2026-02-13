Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich kollabiert

Urlauber (24) nach Après-Ski auf Piste reanimiert

Tirol
13.02.2026 08:36
Bei der Talfahrt über eine gesperrte Piste brach der junge Mann plötzlich zusammen (Symbolbild).
Bei der Talfahrt über eine gesperrte Piste brach der junge Mann plötzlich zusammen (Symbolbild).(Bild: hopsalka - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg in Tirol ab: Nach einer Après-Ski-Gaudi mit Freunden wollte ein 24-jähriger Deutscher auf einer bereits gesperrten Piste zurück ins Tal fahren, als er plötzlich kollabierte und regungslos im Schnee liegen blieb. Seine Begleiter begannen sofort mit der Reanimation ...

0 Kommentare

Es war ein Schock für die Freunde des jungen Deutschen! Gegen 21 Uhr hatte sich der 24-Jährige aus Baden-Württemberg mit seinen Begleitern von einem Après-Ski-Lokal zurück ins Tal aufgemacht. Ihr Weg führte über eine bereits gesperrte Piste – auf etwa halber Strecke passierte es dann!

Plötzlich zusammengebrochen
Der 24-Jährige sei plötzlich zusammengebrochen. Er stürzte auf die Piste und blieb bewusstlos liegen. „Seine Freunde hätten umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Zitat Icon

Ein Kreislauf war wieder spürbar, der junge Mann war aber nicht ansprechbar.

Die Polizei

Alarmierte Polizisten waren rasch vor Ort und konnten die Freunde bei der Ersten Hilfe unterstützen. Der Deutsche hatte mittlerweile wieder einen Puls, sei aber nicht ansprechbar gewesen, so die Ermittler.

Lesen Sie auch:
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte in die Innsbrucker Klinik geflogen ...
Rätsel um Mann (54)
Schwer verletzter Skifahrer bewusstlos auf Piste
05.01.2026
Bewusstlos, verletzt
Betrunkener kracht bei Schlepplift in Geschwister
01.12.2025

Bergrettung brachte Mann ins Tal
Nach Eintreffen der Bergrettung übernahm diese die weitere Versorgung sowie den Abtransport ins Tal, wo bereits Notärzte und Sanitäter warteten. Nach Herstellung eines stabilen Zustandes durch den Notarzt sei der 24-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.02.2026 08:36
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
St. AntonArlbergTirolBaden-Württemberg
Schnee
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
166.631 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.737 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
148.806 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
965 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
735 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf