Jessica Moretti brach vor Befragung zusammen

Opfern tropfte „brennendes, flüssiges Material auf den Kopf“

Der Rauch und die Hitze wären dabei das Gefährlichste gewesen. „Wärme steigt nach oben“, so Alter. „Die Extremtemperaturen zogen wie durch einen Kamin die Treppe hoch.“ Jene Menschen, die sich über die enge Stiege nach oben retten konnten, waren im Erdgeschoss noch keineswegs sicher. „Die Temperaturen waren auch da oben extrem“. Das zeigen auch die Bilder von den Schäden in der Nähe der Treppe: Man sehe darauf, wie die Deckenverkleidung im oberen Geschoss von der Decke hängt. „Auch denen, die die Treppe hoch sind, ist brennendes, flüssiges Material auf den Kopf gefallen“, schildert der Experte, was sich in der Brandnacht abgespielt haben muss.