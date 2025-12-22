Weihnachten ist die Einsamkeit oft besonders hart

Wer gerade in diesen Tagen niemanden hat, mit dem er Freud oder Leid teilen kann, darf auf die Telefonseelsorge zählen. Hier findet man immer jemanden, der ein Ohr und eine Stimme leiht.
Weihnachten gilt als das Fest der Nähe, der Familie und der Gemeinschaft. Doch gerade in dieser Zeit wird für viele Menschen etwas besonders spürbar: die Einsamkeit. Während andere heute und in den nächsten Tagen zusammen feiern, sitzen manche allein in ihrer Wohnung. Wer jemanden zum Reden braucht, für den ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr auch zu den Feiertagen erreichbar – anonym und kostenlos.
Auch moderne Kommunikationswege
„Wir haben so tollte ehrenamtliche Mitarbeiter und wir haben auch an Feiertagen kein Problem, die Dienste zu besetzen“, freut sich Antonia Keßelring, Leiterin der Telefonseelsorge Wien. Der Verein setzt bei Beratungen auch auf moderne Kommunikationswege wie WhatsApp und Chat.
Einsamkeit und Isolation
Zu Weihnachten gehe es aber nicht ausschließlich um das Thema Einsamkeit. Auch die manchmal unter dem Christbaum entstandenen Scherben wollen sich viele von der Seele reden. „Es melden sich auch immer mehr junge Menschen, die zwar nicht einsam sind, aber sich in der Familie isoliert fühlen“, so Keßelring. Die Beraterinnen und Berater können zwar nicht konkret einschreiten, aber zumindest Ohr und Stimme leihen, bis alles ein wenig heller und erträglicher ist
