Weihnachten ist die Einsamkeit oft besonders hart

Einsamkeit und Isolation

Zu Weihnachten gehe es aber nicht ausschließlich um das Thema Einsamkeit. Auch die manchmal unter dem Christbaum entstandenen Scherben wollen sich viele von der Seele reden. „Es melden sich auch immer mehr junge Menschen, die zwar nicht einsam sind, aber sich in der Familie isoliert fühlen“, so Keßelring. Die Beraterinnen und Berater können zwar nicht konkret einschreiten, aber zumindest Ohr und Stimme leihen, bis alles ein wenig heller und erträglicher ist