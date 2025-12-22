Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TELEFONSEELSORGE

Weihnachten ist die Einsamkeit oft besonders hart

Ombudsfrau
22.12.2025 11:15
So sieht Telefonseelsorge aus : eine helle Insel in der Nacht.
So sieht Telefonseelsorge aus : eine helle Insel in der Nacht.(Bild: Klaus Scherling)

Wer gerade in diesen Tagen niemanden hat, mit dem er Freud oder Leid teilen kann, darf auf die Telefonseelsorge zählen. Hier findet man immer jemanden, der ein Ohr und eine Stimme leiht.

0 Kommentare

Weihnachten gilt als das Fest der Nähe, der Familie und der Gemeinschaft. Doch gerade in dieser Zeit wird für viele Menschen etwas besonders spürbar: die Einsamkeit. Während andere heute und in den nächsten Tagen zusammen feiern, sitzen manche allein in ihrer Wohnung. Wer jemanden zum Reden braucht, für den ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr auch zu den Feiertagen erreichbar – anonym und kostenlos.

Auch moderne Kommunikationswege
„Wir haben so tollte ehrenamtliche Mitarbeiter und wir haben auch an Feiertagen kein Problem, die Dienste zu besetzen“, freut sich Antonia Keßelring, Leiterin der Telefonseelsorge Wien. Der Verein setzt bei Beratungen auch auf moderne Kommunikationswege wie WhatsApp und Chat.

Einsamkeit und Isolation
Zu Weihnachten gehe es aber nicht ausschließlich um das Thema Einsamkeit. Auch die manchmal unter dem Christbaum entstandenen Scherben wollen sich viele von der Seele reden. „Es melden sich auch immer mehr junge Menschen, die zwar nicht einsam sind, aber sich in der Familie isoliert fühlen“, so Keßelring. Die Beraterinnen und Berater können zwar nicht konkret einschreiten, aber zumindest Ohr und Stimme leihen, bis alles ein wenig heller und erträglicher ist

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.997 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.100 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
99.196 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
TELEFONSEELSORGE
Weihnachten ist die Einsamkeit oft besonders hart
„Ein Funken Wärme“
Hilfe für junge Familie aus Vorarlberg in Not
„Krone“-Ombudsfrau
Ja, Assistenzhunde dürfen im Taxi fahren!
„Krone“-Ombudsfrau
Altersdiskriminierung im Alltag nimmt zu
Hilfsaktion
„Ohne Hilfe wäre es bei mir daheim kalt geblieben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf