Hinter Olympiasieger steht noch ein Fragezeichen

Nach der Heim-WM ist – vermutlich – Schluss

Zumindest ein Jahr will der dreifache Cross-Gesamtweltcupsieger Hämmerle noch fahren. 2027 steht die WM am Montafon auf dem Programm. Es seien „ziemlich sicher“ seine letzten Olympischen Winterspiele, sagte Hämmerle. „Es ist immer schwer, ein Ultimatum zu setzen, aber eigentlich ist der Plan, dass ich nach der Heim-WM den Hut drauf haue.“ Solange zu fahren, wie beispielsweise sein Semifinalgegner Nick Baumgartner (44), kann sich der 32-Jährige nicht vorstellen. „Die Frequenz, der Input und die Ansprüche, die ich an mich selbst habe, sind zu hoch. Langsam möchte ich einen Fuß in das Leben nach der Sportkarriere setzen und schauen, was dort passiert.“