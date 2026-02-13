Olympia-Ausschluss: „Zum Teufel mit ihnen allen“

„Sport.ua“: „Zum Teufel mit ihnen allen. Wlad, für uns bist du mehr als ein Champion. [...] Sicherlich hätte man flexibler sein können. Man hätte nachgiebiger sein können. Letztendlich hätte man weniger prinzipientreu sein können. Und an dem Wettbewerb teilnehmen können, auf den man sich jahrelang vorbereitet hatte. [...] Der Sport war nie, ich betone, nie, selbst zu Zeiten Hellas, frei von Politik. Er kann auch jetzt nicht frei sein. Umso mehr kann er jetzt nicht frei sein, denn in unserem Fall geht es nicht nur um Politik, nicht nur um Terrorismus und nicht einmal nur um offene russische Aggression. In unserem Fall geht es um Völkermord in Reinform. Wir Ukrainer werden einfach so getötet.“

„Champion.com.ua“: „Das, was mit Wladislaw Heraskewytsch geschehen ist, geht über Disqualifikation, Willenskraft und die Würde von Wlad hinaus. Diese Tat und die Reaktion darauf wird zu einer Wasserscheide zwischen der alten und der neuen Generation des ukrainischen Sportes. [...] Die Geschichte mit Heraskewytsch wird zu einem Indikator dafür, ob der ukrainische Sport eine Zukunft hat. [...] Beim Sport geht es nicht nur um Medaillen. Das Land zu präsentieren, ist nicht nur ein Privileg. Man sollte nicht vergessen, dass hinter jedem Sportler nicht nur Trainer und ein Team stehen, sondern auch Menschen, für die sie antreten.“