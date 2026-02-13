Vorteilswelt
Diskussion um Ukrainer

Wollte man Rodel-Team nach Protest stummschalten?

Olympia
13.02.2026 08:23
Die ukrainische Rodel-Staffel setzte ein Zeichen.
Die ukrainische Rodel-Staffel setzte ein Zeichen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem Landsmann Vladyslav Heraskevych aufgrund seines Helmes von den Olympischen Spielen disqualifiziert worden war, setzte das ukrainische Rodel-Team im Staffelbewerb ein Zeichen – die anschließende Gruß-Botschaft wurde von der TV-Regie jedoch offenbar heruntergeregelt.

0 Kommentare

Am Donnerstagmorgen hatte Heraskevych seine Koffer packen und aus Südtirol abreisen müssen. Stunden später brachten Yulianna Tunytska, Ihor Hoi, Nazarii Kachmar, Andriy Mandziy, Olena Stetskiw und Oleksandra Mokh ihre Solidarität zum 27-Jährigen in Form einer Geste zum Ausdruck. Im Ziel angekommen gingen die Athleten in die Knie und hielten ihre Helme in die Höhe.

Anschließend ging es für das Team in der Box der Führenden, wo es die Gelegenheit nutzen wollte, eine Botschaft in die Kamera zu sprechen. Diese war jedoch kaum zu hören, offenbar war die Lautstärke zuvor heruntergeregelt worden.

„Wirkt schon kurios“
„Man hört aber, dass der Ton runtergepegelt ist“, wunderte sich auch ZDF-Moderator Jochen Breyer. „Wir haben extra noch einmal nachgeschaut. In anderen Fällen, wenn die Sportler in die Leadersbox kommen, ist der Ton voll drauf. Das wirkt schon kurios.“

Lesen Sie auch:
Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über den Helm-Protest von Wladislaw Heraskewytsch.
„Stopplicht“-Kolumne
„Erinnert mehr an Kollegen als mit Goldmedaille“
13.02.2026
Disqualifiziert!
Nach Helm-Zoff: Ukrainer muss seine Koffer packen
12.02.2026

Das OBS (Olympic Broadcasting Services), das für das Weltsignal zuständig ist, hat sich bislang nicht zu der Causa geäußert. Ob ein technischer Defekt oder der Versuch, die Sportler zu zensieren: Diskussionsstoff bietet die Szene allemal ...

