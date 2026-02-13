In VIP-Logen: DIESE Geheimnisse wurden gelüftet!

Mineral statt Champagner? Unterhose verkehrt herum? Und: Worüber wurde an diesem Opernball-Abend wirklich am meisten getuschelt? Moderatorin Sasa Schwarzjirg zog von Loge zu Loge, traf auf Oliver Pocher, Nadine Mirada, Harald Glööckler & Co. – und entlockte den Promis das ein oder andere gut gehütete Geheimnis.