Kogler und Özdemir im Kampf für den Bodenschutz

„Eine elementare Überlebensfrage“

Werner Kogler: „Die Reduktion von Bodenverbrauch ist in Österreich wie auch Deutschland eine elementare Überlebensfrage. Wenn etwa in Österreich so weiter betoniert wird, dann haben künftige Generationen keinen Quadratmeter fruchtbaren Boden mehr übrig, um Getreide oder Gemüse anzubauen. Wir haben es in der Hand, diese Entwicklung aufzuhalten und eine Wende zum Besseren einzuleiten mit wirksamem Bodenschutz.“ Und dieser bedeute Hochwasser-, Arten-, Klima- und somit schlussendlich Menschenschutz.