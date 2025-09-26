Türkei gibt auf: Brisanter Kebab-Streit beendet

Ex-Minister: „Braucht keine Vorgaben aus Ankara“

Selbst der damalige deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte sich klar positioniert: „Der Döner gehört zu Deutschland. Wie er hier zubereitet und gegessen wird, sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Da braucht es keine Vorgaben aus Ankara.“ Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) sowie der Verein Türkischer Dönerhersteller in Europa hatten Einspruch in Brüssel eingelegt.