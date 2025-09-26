Türkei gibt auf: Brisanter Kebab-Streit beendet

Mehr als drei Jahre lang dauerte ein brisanter Streit um den beliebten Kebab, nun steht fest: Die Türkei zieht einen umstrittenen Antrag auf EU-weite Rezeptvorgaben zurück. Damit ist klar, dass der Döner bleiben darf, wie er ist.
Wie die Europäische Kommission bestätigte, hat der türkische Verband Udofed („International Doner Federation“) seinen Antrag am 23. September 2025 zurückgezogen. Ursprünglich sollte der Döner als „garantiert traditionelle Spezialität“ registriert werden.
Damit wären strenge Vorgaben für Fleischsorten, Zubereitung und Marinade in Kraft getreten – viele gängige Döner-Varianten in Österreich, Deutschland und anderen EU-Ländern hätten dann nicht mehr so heißen dürfen.
Vorstoß traf auf heftige Proteste
Die Folgen wären massiv gewesen: Schätzungen zufolge hätten 80 bis 90 Prozent aller deutschen Döner-Betriebe betroffen sein können. Deutschland gilt mit rund 18.500 Imbissen und einem Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro als Europas Dönerland Nummer eins. Produzenten, Gastronomen und auch die Politik hatten deshalb heftig gegen die türkischen Pläne protestiert.
Ex-Minister: „Braucht keine Vorgaben aus Ankara“
Selbst der damalige deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte sich klar positioniert: „Der Döner gehört zu Deutschland. Wie er hier zubereitet und gegessen wird, sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Da braucht es keine Vorgaben aus Ankara.“ Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) sowie der Verein Türkischer Dönerhersteller in Europa hatten Einspruch in Brüssel eingelegt.
Türkei nun kleinlaut
Die Türkei wollte vor allem die Herkunft und Tradition des Döners anerkannt wissen. „Wir wollten mit dem Antrag niemandem schaden, schon gar nicht dem deutschen Markt“, erklärte Verbandsberaterin Huriye Özener. Doch die Kritik war zu groß, die Erfolgschancen zuletzt gering.
Für die deutsche Dönerbranche ist die Entscheidung ein Grund zum Aufatmen. DEHOGA und andere Verbände warnten zuvor vor Rechtsunsicherheiten und Einschränkungen für Verbraucher. „Umso mehr freuen wir uns nun, dass die Vielfalt des Döners erhalten bleibt – so, wie ihn Millionen Menschen lieben“, hieß es in einer Stellungnahme.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.