„Aufwand ist so groß wie bei den Rolling Stones“

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Partizan ist wegen der Wasserball-EM in Belgrad gezwungen, nach Ausweichquartieren zu suchen, da die Halle nicht zur Verfügung steht. Wien ist aus Sicht des Klubs ideal. „Aber sie müssen den Parkettboden, Körbe, Anzeigentafeln und das Licht, das die Liga vorschreibt, aus Belgrad hertransportieren“, zählt Stazic auf. Die Kosten sind enorm. Der Klub aus Serbien muss nun die Entscheidung treffen, ob der Aufwand finanzierbar ist, sich das Projekt wirtschaftlich rechnet.