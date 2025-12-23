Österreich liegt bei Spritpreisen im EU-Mittelfeld

Die höchsten Treibstoffpreise gab es laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in Dänemark (1,96 Euro pro Liter Eurosuper). Auch in den Niederlanden (1,92 Euro pro Liter Eurosuper), in Griechenland (1,76 Euro), Deutschland und Irland (jeweils 1,73 Euro) kostete die Tankfüllung in diesem Jahr deutlich mehr als in Österreich. Nicht viel anders war die Situation beim Diesel, der in Dänemark (1,76 Euro je Liter), Irland (1,71 Euro), in den Niederlanden (1,69 Euro), Belgien (1,66 Euro) und Italien (1,65 Euro) einen höheren Preis hatte als hierzulande.