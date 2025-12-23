Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dänemark am teuersten

Österreich liegt bei Spritpreisen im EU-Mittelfeld

Wirtschaft
23.12.2025 12:43
Im EU-Vergleich waren die Spritpreise in diesem Jahr in Dänemark am teuersten (Symbolbild).
Im EU-Vergleich waren die Spritpreise in diesem Jahr in Dänemark am teuersten (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Österreichs Spritpreise sind im Jahresschnitt zum dritten Mal in Folge gesunken. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Diesel lag in diesem Jahr bei 1,54 Liter, für einen Liter Eurosuper waren 1,52 Euro zu zahlen. Im EU-Vergleich liegen wir damit im Mittelfeld.

0 Kommentare

Die höchsten Treibstoffpreise gab es laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in Dänemark (1,96 Euro pro Liter Eurosuper). Auch in den Niederlanden (1,92 Euro pro Liter Eurosuper), in Griechenland (1,76 Euro), Deutschland und Irland (jeweils 1,73 Euro) kostete die Tankfüllung in diesem Jahr deutlich mehr als in Österreich. Nicht viel anders war die Situation beim Diesel, der in Dänemark (1,76 Euro je Liter), Irland (1,71 Euro), in den Niederlanden (1,69 Euro), Belgien (1,66 Euro) und Italien (1,65 Euro) einen höheren Preis hatte als hierzulande.

Deutlich weniger zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer hingegen in Bulgarien, Malta und Zypern. In Bulgarien kostete ein Liter Eurosuper in diesem Jahr durchschnittlich 1,24 Euro, in den Inselstaaten Malta und Zypern wurde nicht viel mehr verrechnet. Beim Diesel war Malta (Literpreis von 1,21 Euro) eine Spur billiger als Bulgarien (1,24 Euro).

Lesen Sie auch:
Die hohe Inflation hierzulande zeigt sich auch stark an den Tankstellen.
Über EU-Schnitt
Spritpreise schießen in Österreich in die Höhe
05.12.2025
Spritpreise gesunken
Tanken heuer rund 5 Cent billiger als im Vorjahr
16.12.2025

Am Montag, 22. Dezember, lag der Median für Diesel österreichweit bei 1,499 Euro und für Super bei 1,469 Euro. Auslöser des jüngsten Preisanstiegs sind laut ÖAMTC US-Sanktionen gegen russische Mineralölkonzerne, von denen unter anderem Raffinerien im Südosten Europas betroffen sind. „Zwar kam es auch in den meisten anderen EU-Ländern zu Preissteigerungen, Österreich gehört jedoch zu jenen Staaten mit besonders deutlichem Plus“, heißt es. In Slowenien seien die Preise hingegen nahezu konstant geblieben.

Um Geld zu sparen, empfehlen Automobilclubs grundsätzlich knapp vor 12 Uhr mittags und möglichst früh in der Woche zu tanken. Die Spritpreise sind im Osten des Landes tendenziell niedriger als im Westen. Über Datenbanken und Routenplaner kann verglichen werden. Wer sein Fahrverhalten anpasse, vorausschauend und gleichmäßig fahre, könne den Spritverbrauch und damit auch die Kosten um 15 bis 20 Prozent senken, empfahl der VCÖ.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.942 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
131.856 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
112.550 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wirtschaft
Dänemark am teuersten
Österreich liegt bei Spritpreisen im EU-Mittelfeld
Pause für Bourbon
Jim Beam stoppt Whiskey-Produktion für ein Jahr
Milliardenschwer
Österreicher horten immer noch Schilling-Schatz
Konsum gesunken
Deutsche stoßen seltener mit Sekt oder Prosecco an
In vier Bundesländern
Diskontkette rutscht vor Weihnachten in die Pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf