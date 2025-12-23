„Das Problem Vinicius Jr. gerät außer Kontrolle“

„Öffentliches Tribunal“

Die Quittung habe der 25-Jährige von den Fans serviert bekommen. „Er hat ein öffentliches Tribunal erlebt – und war dabei deutlich unterlegen. Das Bernabeu ließ seinem Frust freien Lauf: Über die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen, über seinen Egoismus auf dem Platz, über sein Lachen auf der Ersatzbank in Talavera, während sich Madrid gegen einen Drittligisten schwertat sowie über wiederholte Entgleisungen, die die Anhänger schon seit einiger Zeit nur widerwillig hinnehmen“, heißt es in der Zeitung weiter. Kurzum: „Das Problem Vinicius gerät außer Kontrolle.“