Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Presse knallhart:

„Das Problem Vinicius Jr. gerät außer Kontrolle“

La Liga
23.12.2025 12:48
Das Verhältnis zwischen Real und Vinicius ist zerrüttet.
Das Verhältnis zwischen Real und Vinicius ist zerrüttet.(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

„Das Problem Vinicius gerät außer Kontrolle“, hat die spanische „Sport“ das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius Junior und Real Madrid kommentiert. Ist die Beziehung noch zu retten?

0 Kommentare

Bei seiner Auswechslung beim 2:0 gegen Sevilla war Vinicius mit einem Pfeifkonzert der eigenen Fans verabschiedet worden, später änderte Stürmer sein Instagram-Profilbild. War der Flügelstürmer darauf bislang mit Real-Trikot zu sehen, lächelt der Edel-Techniker seinen Followern nun im Brasilien-Dress entgegen.

Gegen Sevilla nahm Alonso Vinicius in der 83. Minute vom Platz.
Gegen Sevilla nahm Alonso Vinicius in der 83. Minute vom Platz.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Auch mit Trainer Xabi Alonso war Vinicius in den vergangenen Wochen immer wieder aneinandergeraten – auch wenn der Spanier seinen Schützling mit einer Umarmung auf die Bank geschickt hatte. „Eine großzügige Geste des Trainers, der seinem Spieler öffentlich Unterstützung zeigte – etwas, das Vinicius ihm selbst in der Vergangenheit oft verwehrt hatte“, warf die „Sport“ dem Brasilianer vor, dem Trainer keine Rückendeckung zu geben.

Lesen Sie auch:
Unmittelbar nach dem Sieg gegen Sevilla sorgte Vinicius Junior auf Instagram für Rätselraten.
Rätselraten unter Fans
Real-Abrechnung, oder verrät Vini sogar Abschied?
22.12.2025

„Öffentliches Tribunal“
Die Quittung habe der 25-Jährige von den Fans serviert bekommen. „Er hat ein öffentliches Tribunal erlebt – und war dabei deutlich unterlegen. Das Bernabeu ließ seinem Frust freien Lauf: Über die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen, über seinen Egoismus auf dem Platz, über sein Lachen auf der Ersatzbank in Talavera, während sich Madrid gegen einen Drittligisten schwertat sowie über wiederholte Entgleisungen, die die Anhänger schon seit einiger Zeit nur widerwillig hinnehmen“, heißt es in der Zeitung weiter. Kurzum: „Das Problem Vinicius gerät außer Kontrolle.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.942 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
131.856 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
112.550 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr La Liga
Krone Plus Logo
Christoph Freund
„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“
Am Christkindlmarkt
Star-Trainer zu Besuch bei guten Freunden
Kompany besorgt:
„Adventkalender mit lauter schlechten Nachrichten“
Trotz Kantersieg
„Gauner“ Gnabry von den eigenen Fans kritisiert
Deutsche Bundesliga
Bayern verabschiedet sich mit Sieg in Winterpause

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf