„Das Problem Vinicius Jr. gerät außer Kontrolle“

„Das Problem Vinicius gerät außer Kontrolle“, hat die spanische „Sport“ das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius Junior und Real Madrid kommentiert. Ist die Beziehung noch zu retten?
Bei seiner Auswechslung beim 2:0 gegen Sevilla war Vinicius mit einem Pfeifkonzert der eigenen Fans verabschiedet worden, später änderte Stürmer sein Instagram-Profilbild. War der Flügelstürmer darauf bislang mit Real-Trikot zu sehen, lächelt der Edel-Techniker seinen Followern nun im Brasilien-Dress entgegen.
Auch mit Trainer Xabi Alonso war Vinicius in den vergangenen Wochen immer wieder aneinandergeraten – auch wenn der Spanier seinen Schützling mit einer Umarmung auf die Bank geschickt hatte. „Eine großzügige Geste des Trainers, der seinem Spieler öffentlich Unterstützung zeigte – etwas, das Vinicius ihm selbst in der Vergangenheit oft verwehrt hatte“, warf die „Sport“ dem Brasilianer vor, dem Trainer keine Rückendeckung zu geben.
„Öffentliches Tribunal“
Die Quittung habe der 25-Jährige von den Fans serviert bekommen. „Er hat ein öffentliches Tribunal erlebt – und war dabei deutlich unterlegen. Das Bernabeu ließ seinem Frust freien Lauf: Über die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen, über seinen Egoismus auf dem Platz, über sein Lachen auf der Ersatzbank in Talavera, während sich Madrid gegen einen Drittligisten schwertat sowie über wiederholte Entgleisungen, die die Anhänger schon seit einiger Zeit nur widerwillig hinnehmen“, heißt es in der Zeitung weiter. Kurzum: „Das Problem Vinicius gerät außer Kontrolle.“
