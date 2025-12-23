Gericht hebt Kärntner Windkraft-Befragung auf

Eine Volksbefragung habe den Zweck, den Willen der Stimmberechtigten über eine bestimmte Angelegenheit herauszufinden, erklären die Höchstrichter. Dieser Zweck verbietet eine Frage, mit der versucht wird, die Antwort in eine bestimmte Richtung zu lenken. Auch das Kärntner Volksbefragungsgesetz schreibt ausdrücklich vor, dass die Frage, die zur Abstimmung gestellt wird, möglichst kurz, sachlich und eindeutig und ohne wertende Beifügungen zu formulieren ist.