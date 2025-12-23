Ex-Tourneesieger überraschend aus Kader gestrichen

Paukenschlag vor der Vierschanzentournee: Der zweimalige Weltmeister und Ex-Tourneesieger Dawid Kubacki wird nicht für Polen an der 74. Auflage des Skisprung-Klassikers teilnehmen.
Wie Nationaltrainer Maciej Maciusiak nach der enttäuschenden Weltcup-Generalprobe in Engelberg bestätigte, geht der 35-Jährige stattdessen erstmals seit zehn Jahren wieder im Continental Cup an den Start. Die Bewerbe der „zweiten Klasse“ finden am 27. und 28. Dezember ebenfalls in Engelberg statt.
Kubacki steckt aktuell in einer sportlichen Krise. Im Gesamtweltcup liegt der Routinier nur auf Rang 34, sammelte bislang 31 Punkte. In Engelberg blieb der Pole zuletzt sogar ohne Zähler. In der Saison 2019/20 hatte Kubacki die Vierschanzentournee noch gesamt gewonnen.
Stoch führt polnisches Aufgebot an
Bei der Tournee gehen für Polen Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Pawel Wasek und Maciej Kot an den Start. Vor allem Stoch und Tomasiak stechen hervor. Der 38-jährige Stoch steht vor seiner 20. Vierschanzentournee und hat den Wettbewerb bereits dreimal gewonnen (2016/17, 2017/18 und 2020/21). Aktuell liegt die Skisprung-Legende auf Platz 22 im Gesamtweltcup und ist damit zweitbester Pole – hinter einem Teenager.
Denn der erst 18-jährige Kacper Tomasiak erlebt einen starken Winter. Der Youngster startet erstmals bei der Tournee und hat mit Rang 16 im Gesamtweltcup sein großes Potenzial bereits unter Beweis gestellt. „Das sind sehr gute Ergebnisse, aber natürlich wollen wir mehr. Ich denke, wir müssen noch ein wenig warten, dann werden wir noch bessere Resultate erzielen“, sagte Tomasiak zuletzt bei Eurosport.
