Ex-Tourneesieger überraschend aus Kader gestrichen

Denn der erst 18-jährige Kacper Tomasiak erlebt einen starken Winter. Der Youngster startet erstmals bei der Tournee und hat mit Rang 16 im Gesamtweltcup sein großes Potenzial bereits unter Beweis gestellt. „Das sind sehr gute Ergebnisse, aber natürlich wollen wir mehr. Ich denke, wir müssen noch ein wenig warten, dann werden wir noch bessere Resultate erzielen“, sagte Tomasiak zuletzt bei Eurosport.