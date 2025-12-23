Spanien: Arme Gemeinde macht Riesen-Lottogewinn

Durchschnittlich gibt jeder Spanier 76 Euro für Lotterie aus

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie ist bekannt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet. Man kann dafür ein ganzes Los um 200 Euro kaufen, oder sich mit einem oder zwei Zehntellosen um jeweils 20 Euro zufriedengeben. Häufig legen Freunde, Familien oder die Bewohner ganzer Dörfer zusammen, um teilzunehmen. Statistisch gesehen gab jeder Spanier in diesem Jahr rund 76 Euro für „El Gordo“ aus.