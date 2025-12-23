„El Gordo“
Spanien: Arme Gemeinde macht Riesen-Lottogewinn
Die Gemeinde La Bañeza im Norden Spaniens hat ein hartes Jahr hinter sich. Zuerst haben Waldbrände den Ort heimgesucht und dann musste auch noch eine große Fabrik schließen. Jetzt gibt es neue Hoffnung in der Gemeinde: Bei der jährlichen Weihnachtslotterie sahnte sie einen Riesen-Gewinn ab.
Die Weihnachtslotterie „El Gordo“ mit Gewinnen in Rekordhöhe gilt in Spanien als nationales Ritual. Dieses Jahr wurden dabei gut 2,77 Milliarden Euro ausgeschüttet – eine Rekordsumme, letztes Jahr waren es um 70 Millionen Euro weniger.
Arme Gemeinde gewann fast halbe Milliarde
Zwei Tage vor Weihnachten bescherte sie einer kleinen Gemeinde eine Unsumme an Geld. Die Bewohner von La Bañeza, einem Ort rund 300 Kilometer nordwestlich von Madrid, sahnten 468 Millionen Euro ab, fast eine halbe Milliarde also. Viele Menschen brauchten das Geld dort dringend: Neben Waldbränden musste die Gemeinde auch eine Zuckerfabrik schließen. Knapp 1000 Arbeitsplätze wurden gestrichen.
Ziel der Lotterie: soziale Ungleichheit ausgleichen
Auch sonst sind immer wieder Menschen unter den Gewinner, die das Geld bitter nötig haben. So war etwa auch ein arbeitsloser Sachbearbeiter aus Madrid unter den Glücklichen. Juan Manuel gewann 20.000 Euro, wie der spanische Fernsehsender „RTVE“ berichtet. „Ich werde damit Schulden abbezahlen und vielleicht den ersten Urlaub mit meiner Frau nach fünf Jahren machen“, sagte der Mann.
Durchschnittlich gibt jeder Spanier 76 Euro für Lotterie aus
Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie ist bekannt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet. Man kann dafür ein ganzes Los um 200 Euro kaufen, oder sich mit einem oder zwei Zehntellosen um jeweils 20 Euro zufriedengeben. Häufig legen Freunde, Familien oder die Bewohner ganzer Dörfer zusammen, um teilzunehmen. Statistisch gesehen gab jeder Spanier in diesem Jahr rund 76 Euro für „El Gordo“ aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.