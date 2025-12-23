Bäckerei von Trumps Verwandten muss schließen

„Das ist ganz schlimm“, sagt die 78-jährige Trump gegenüber dem SWR. „Freinsheim verliert damit nicht nur einen traditionsreichen Betrieb, sondern auch einen Publikumsmagneten.“ Die Bäckerei hatte nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen für Aufsehen gesorgt. Ganze Busse hätten auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt und Fotos gemacht.