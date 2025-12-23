Mordverdächtiger (31) in Wien von WEGA gefasst

Spektakulärer Fahndungserfolg in Wien! Beamten des Landeskriminalamts ist es nach intensiven Ermittlungen gelungen, den Aufenthaltsort eines international gesuchten Mordverdächtigen auszuforschen. Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA wurde der Mann am Montag in den frühen Morgenstunden in Wien-Floridsdorf festgenommen.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der von den türkischen Behörden per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Der schwerwiegende Vorwurf: Mord.
Tat soll Jahre zurückliegen
Laut Ermittlern soll der Mann bereits im Jahr 2020 gemeinsam mit zwei weiteren Tätern in der türkischen Provinz Sakarya einen Bekannten getötet haben. Seither war er untergetaucht – bis ihn die Fahnder nun in Wien aufspürten.
Nach der Festnahme wurde der 31-Jährige in eine Justizanstalt überstellt. Über eine mögliche Auslieferung in die Türkei werden nun die zuständigen Justizbehörden entscheiden.
