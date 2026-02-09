Uni serviert Känguru – und verkauft 400 Portionen

Kängurufleisch in Australien normales Lebensmittel

Kängurufleisch gilt in Australien als normales Lebensmittel. Es ist sehr mager, eiweißreich und hat einen kräftigen, leicht wildartigen Geschmack. Zudem wird es als nachhaltig angesehen: Kängurus produzieren deutlich weniger Methan als Rinder und verursachen geringere Umweltbelastungen. In Österreich ist Kängurufleisch hingegen eine Seltenheit und taucht vor allem in ausgewählten Feinkostläden oder innovativen Restaurants auf.

Kängurus gelten in Australien als geschützte Wildtiere und dürfen nicht frei gejagt werden. Der Abschuss ist nur im Rahmen staatlich festgelegter Quoten erlaubt und ausschließlich durch lizenzierte Jäger. Das Fleisch stammt aus kontrollierter Wildentnahme und darf legal exportiert werden. Illegale Jagd oder unkontrollierter Handel sind verboten.