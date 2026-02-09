Joan Laporta als Barca-Präsident zurückgetreten

Der Rücktritt ist mit Blick auf Satzung und Prozedere rund um die nächste Präsidentschaftswahl am 15. März notwendig, um wieder zu kandidieren. Der 63-Jährige war seit März 2021 Barca-Präsident und will am 1. Juli in dieses Amt zurückkehren. Victor Font gilt dabei als größter Herausforderer.