Erstickungsrisiko! Diskonter ruft Spielzeug zurück

Der Diskonter Tedi ruft eine Teleskop-Giraffe aus seinem Sortiment zurück. Der Grund: Erstickungsrisiko, besonders bei Kindern.
Produkttests bei dem Spielzeug hätten die Bildung von Kleinteilen nachgewiesen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein, deshalb werde von einer weiteren Verwendung abgeraten.
Rückgabe in Filialen, Kaufpreis wird erstattet
Das Produkt wurde von 22. Dezember 2025 bis 4. Februar 2026 in Tedi-Filialen verkauft. Das Spielzeug kann gegen Erstattung des Verkaufspreises von einem Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.
Die Artikelnummern der betroffenen Giraffen lauten: 62941003331000000100, 91813003331000000100, 41197003331000000100 und 12720003331000000100.
